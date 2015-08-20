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Politika

AKP'de liste telaşı, 'Abiler' gelip 'yeniler' liste dışı mı kalacak?

CHP’de ön seçimden çıkanlar ne olacak?

20 Ağustos 2015 01:33

Hülya Karabağlı

Siyaset, olası bir erken seçime hazırlık yaparken siyasi partilerde liste telaşı başladı. AKP’de 12 Eylül’de yapılacak olağan kongrede "üç dönem" yasağına getirilecek düzenleme yeni seçilip gelen milletvekillerinde memnuniyet yaratmadı. AKP kulislerinde, kongrede üç dönemlikler ilgili yapılacak olumlu bir düzenlemenin aralarında dokuz bakanın da bulunduğu 70 isimden bazılarına adaylık yolu açacağı ifade edililiyor.

7 Haziran öncesinde "üç dönem" kuralına partinin ağır topları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Hayati Yazıcı, Hüseyin Çelik, Haluk İpek, Salih Kapusuz, Cemil Çiçek, Mustafa Elitaş ve Binali Yıldırım gibi takılmıştı. AKP kulislerinde yenilerin, “Abiler gelirse liste dışı kalırız" diyenlerin sayısı hiç de az değil. AKP’de halen 7 Haziran’da milletvekili seçilerek üçüncü dönem milletvekili olan 26 isim var. Kasım ayında seçim olması durumunda üçüncü döneminde sadece 6 ay milletvekilliği yapmış olacak olan bu isimlerin olası erken seçimde yeniden aday gösterilmesi de tüzükte yapılacak değişikliğe bağlı .

AKP Tüzüğü’nün, 132’nci maddesi , “AK Parti listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, en fazla üç dönem aday gösterilebilir” hükmü var. 12 Eylül Kongresinde bu hükümle ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.

 

CHP’de ön seçim mi olacak?

 

CHP’de olası bir erken seçim durumunda 7 Haziran’da ön seçimle gelen vekillerin durumu da merak konusu.  CHP’nin bu konuda YSK’den görüş sorduğu ve buradan gelecek yanıta göre tavır izleyecekleri  belirtiliyor.  YSK’nin olası bir erken seçimi tümüyle yeni bir seçim değerlendirmesi durumunda CHP’de  ön seçimin  yolu  açılacak.   Tüzük değişikliği  ve olağanüstü kongre  partinin  gündeminde.

MHP’de kanadında da belirsizlik var. Henüz genel merkezden olası bir erken seçimde nasıl bir yol izleneceği konusunda bir ipucu verilmiş değil.

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