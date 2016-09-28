AKP’de kritik ‘FETÖ’ toplantısı

AKP yarın kritik bir toplantı yapılacak. 81 ilden gelecek siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu başkanlar genel merkezde buluşacak. Toplantı saat 14.00’te AKP Genel Merkezi’nde siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yapılacak.

Yarın yapılacak toplantı bugüne kadar yapılan en kapsamlı toplantı olacak ve ‘FETÖ’ ile mücadelede izlenecek yöntem belirlenecek. FETÖ'nün siyasi boyutu, OHAL süreci, kanun hükmünde kararnamaler (KHK) de başkanlarla yapılacak toplantıda masada olacak.

Hayati Yazıcı, 15 Temmuz sonrası teşkilatlara gönderdiği genelge ile "FETÖ'yü ayıklayın, dedikodulara inanmayın'' demişti.