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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP’de kritik ‘FETÖ’ toplantısı

81 ilden başkanlar AKP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek

28 Eylül 2016 19:59

AKP yarın kritik bir toplantı yapılacak. 81 ilden gelecek siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu başkanlar genel merkezde buluşacak. Toplantı saat 14.00’te AKP Genel Merkezi’nde siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yapılacak.

Yarın yapılacak toplantı bugüne kadar yapılan en kapsamlı toplantı olacak ve ‘FETÖ’ ile mücadelede izlenecek yöntem belirlenecek. FETÖ'nün siyasi boyutu, OHAL süreci, kanun hükmünde kararnamaler (KHK) de başkanlarla yapılacak toplantıda masada olacak.

Hayati Yazıcı, 15 Temmuz sonrası teşkilatlara gönderdiği genelge ile "FETÖ'yü ayıklayın, dedikodulara inanmayın'' demişti.

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