AKP'de kongre krizi

AKP’de 30 Eylül’e kadar yapılması gereken büyük olağan kongrenin tarihi tartışma konusu oldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçen yıl 27 Ağustos’taki olağanüstü kongreyle AKP Genel Başkanlığı’na seçilmişti. AKP’de olağan kongrenin ise 30 Eylül’e kadar yapılması gerekiyor.

Milliyet'in haberine göre, kongresinin takvime uygun şekilde eylül ayı sonunda yapılması planlanıyordu. Ancak, erken seçim senaryoları nedeniyle kongrenin erteleneceği ifade ediliyor.



Ak Parti tüzüğüne göre MKYK, süreyi 1 yıl daha erteleme yetkisine sahip. Başbakan Davutoğlu’nun kongrenin ertelenmesini düşünmediği, zamanında yapılmasını istediği vurgulanırken, parti içinde farklı görüşler hakim.



Davutoğlu’na yakın isimler, 12-13 Eylül veya 19-20 Eylül tarihlerinde kongrenin yapılabileceğini savunuyor. Aynı isimler, seçimlere de, “yeni kadro” ile gidilmesi gerekliliğine dikkat çekiliyor.



Parti içinde bir kesim ise kongrenin seçim sonrasına bırakılması gerektiğini dillendiriyor. Önümüzdeki hafta toplanması beklenen MKYK’da da konunun ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor.