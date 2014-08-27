AKP'de kongre günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan partiye veda etti

AKP'de bugün tarihi bir gün yaşanıyor. AKP'nin Ankara Arena'da gerçekleştirilen birinci olağanüstü kongresinde kurucu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisine veda etti.

Kongreye 3 bin kişi çağrıldı. 1020 otobüsle 40 bin kişi Ankara’ya getirildi. Salona giremeyen partililer dışarıda izdiham oluşturdu.

Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bugün Genel Başkanlık görevini, AKP Merkez Yönetim Kurulu'nun bir sonraki Genel Başkan olarak belirlediği Ahmet Davutoğlu'na devretti.

Davutoğlu salona geldi

AKP Genel Başkan adayı ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu'nun salona birlikte geldi. Davutoğlu çifti, salondaki partilileri selamladı.

İlerleyen saatlerde salona gelen AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da platform üzerinde tur atarak partilileri selamladı.

Erdoğan'ın siyasi yolculuğunu anlatan belgesel filmin gösterildiği kongrede, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan konuşma yaptı.

Erdoğan: Asla bir veda değil

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da saat 10.00 sıralarında salona geldi.



Başbakan Erdoğan, kongre salonu önünde bekleyenlere yönelik bir konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bu konuşmamız bir misyon değişikliği değil, sadece bir isim değişikliğidir. Asla bir veda değildir. Bilesiniz ki bu da bir Fatiha’dır, bir başlangıçtır, yeni bir açılıştır, yeni bir milattır. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Buraya gelerek gösterdiniz; biriz, iriyiz, diriyiz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Misyonumuzdan hiçbir zaman taviz vermedik. 77 milyonu sevdik, kucakladık. Hep meydanlarda ne dedik; tek millet dedik, tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik. Modern Türkiye’yi gerçekleştiriyoruz, taviz yok. Sizlerden ayrılmıyorum."

'Yeni kabine Cuma günü kurulacak'

Yeni kabinenin Cuma günü kurulacağını dile getiren Erdoğan, "İnanıyorum ki bugünkü kongreden de katılımın tümünün de ittifakıyla Ahmet Davutoğlu kardeşim çıkacaktır ve süratle yarın cumhurbaşkanlığıyla ilgili yemin töreni, devir teslim töreninden sonra da kendilerine kabineyi kurma görevini vereceğiz ve cuma günü de büyük ihtimalle yeni kabine gerçekleşmiş olacaktır" dedi.

Başbakan Erdoğan, partililerden helallik istedi.

Erdoğan'ın siyasi yolculuğunu anlatan belgesel filmin gösterileceği kongrede, Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan konuşma yapacak.

Kongreye katılan konukların takdim edilmesinin ardından, AK Parti'nin siyasi yolculuğunu anlatan bir başka belgesel filmin gösterimi daha yapılacak.

Kongre, genel başkan adayı Davutoğlu'nun konuşmasının ardından, yabancı konuklar için düzenlenen resepsiyonla devam edecek.

Seçimin sonuçlandırılması ve divan tarafından seçim sonuçlarının ilan edilmesini takiben genel başkanın teşekkür konuşması ile sürecek olan kongre, divan başkanının kongreyi kapatmasıyla son bulacak.

Erdoğan'ın yanına gelen kız çocuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere sesleneceği konuşmaya başlamadan önce yanına gelen bir kız çocuğu dikkat çekti. Erdoğan, kızla yaşadığı diyaloğa ilişkin şunları söyledi:

Geçmişte malum partimizin kuruluşunda bir küçük yavru bir altın bize göndermişti. Kızımız diyor ki benim altınım yok ama benim de sevgim var, kabul eder misiniz diyor. Yurt içinden ve yurt dışından kongremize katılan misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, kader arkadaşlarım, genç kardeşlerim, değerli hanım kardeşlerim, değerli beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın selamı rahmeti bereketi hepinize, hepimize olsun diyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin birinci olağanüstü kongresinin milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Tüm delegelerimize, AK Parti mensuplarına, her bir kardeşime, hem Ankara’ya hem kongre salonumuza hoş geldiniz diyorum.

Kongreye katılan konukların takdim edilmesinin ardından, AK Parti'nin siyasi yolculuğunu anlatan bir başka belgesel filmin gösterimi daha yapıldı.

Kongre, genel başkan adayı Davutoğlu'nun konuşmasının ardından, yabancı konuklar için düzenlenen resepsiyonla devam edecek.

Seçimin sonuçlandırılması ve divan tarafından seçim sonuçlarının ilan edilmesini takiben genel başkanın teşekkür konuşması ile sürecek olan kongre, divan başkanının kongreyi kapatmasıyla son bulacak.

CHP'li Gürsel Tekin de salondaydı

AKP'nin kongresine katılanlar arasında CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani de yer alıyor.

Kongre'nin rengi: Turkuaz

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp'in haberine göre, AKP olağanüstü Kongresi'nin hakim rengi turkuaz. "Hep birlikte yeni Türkiye" sloganıyla düzenlenen Kongre'de Ankara Arena turkuaz renk hakimiyetiyle düzenlenmiş durumda.

Erdoğan ve Davutoğlu'nun dev fotoğrafları

Kongre salonu süslemesinde, Erdoğan'ın yanısıra bugünkü Kongre'de Genel Başkan seçilmesi beklenen Ahmet Davutoğlu'nun da dev fotoğrafları yer aldı.

Kongre salonunun en görünen yerlerinden birinde de, Davutoğlu ve Erdoğan'ın birlikte olduğu, üzerinde "yolunuz yolumuz" yazılı olan afiş yer aldı.

Salondaki pankartlar

Salon içinde ve dışında AK Parti seçim şarkıları çalınırken, partililer şarkılara eşlik etti ve sunucunun anonslarıyla koordineli şekilde tezahüratlarda bulundu.

"Hep Birlikte Yeni Türkiye" temasını taşıyan kongrenin yapılacağı salonda, "Hayallerimiz var sevdamız var", "Şimdi Türkiye zamanı", "Biz birlikte Türkiyeyiz", "Yeni hedefler yeni Türkiye", "Durmak yok yola devam", "Her şey Türkiye için, bu ışık sönmeyecek" pankartları yer alıyor.

Gazetecilere akreditasyon uygulandı

Kongre'yi izleyecek gazeteciler için de özel basın kartları bastırıldı. AK Parti yönetimi, olağanüstü kongre için basına akreditasyon uygulaması da yaptı.

Olağanüstü Kongre için Zaman, Cihan Haber Ajansı, Bugün, Kanaltürk, Yurt, Evrensel, Birgün ve Sözcü'ye akreditasyon verilmedi.

Salona giremeyenler izdihama neden oldu

Kongreye 3 bin kişi çağrıldı. Bunlar siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar. Ayrıca 1020 otobüsle 40 bin kişi Ankara’ya getirildi. Salona giremeyen partililer dışarıda izdiham oluşturdu. Kurulan çadırlarda kongreyi izledi.

Üç ayrı film yayınlanacak

Kongre boyunca dört ayrı film yayınlanacak.

Dev ekranlarla, kongre salonu dışında da yayınlanacak filmlerin başlıkları şöyle;

* Erdoğan'ın siyasi yolculuğu

* AK Parti'nin siyasi yolculuğu

* Genel Başkan adaylarının tanıtımı

"Genel başkan adayları" diyor ama...

Kongre programında, Genel Başkan "adayları" için de konuşma süresi ayrılmış.

Kongre programında "adaylar" demesine rağmen, AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde Davutoğlu dışında herhangi bir ismin aday olması da beklenmiyor.

Nitekim Kongre'nin yapıldığı Ankara Arena'da da Erdoğan'ın dışında AK Parti'den sadece Davutoğlu'nun fotoğrafları yer alıyor.

Yabancı konuklara resepsiyon

Kongre için çok sayıda yabancı konuk da davet edildi. Katılan konuklar için Ankara Arena'da, salonda oylama sürerken bir resepsiyon verilmesi de planlanıyor.

Kongre'de yoğun güvenlik önlemi

Gerek Kongre salonunun içinde, gerekse dışında çok yoğun güvenlik önlemi alınmış durumda.

Gazetecilerin bile ne delegelere ayrılmış salonun orta bölümüne, ne de seyircilere ayrılmış tribünlere geçişine izin verilmiyor.

Delegeler, konuklar, gazeteciler ve izleyiciler farklı farklı kapılardan, birkaç aramadan geçirilerek salonun içine alınıyor.