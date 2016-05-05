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Ekonomi

AKP’de kongre depremi sonrasında dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9390, avro 3,3770 liradan güne başladı

05 Mayıs 2016 13:06

Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından AKP'den 'Mayıs'ta kongre' kararı gelmesi sonrasında dolar yukarıya doğru harekete geçti. Son günlerin en çok merak edilen yatırım aracı olan dolar, güne 2,9390 liradan, avro 3,3770 liradan güne başladı.

İşte dolar fiyatları:

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9390, avro 3,3770 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,9370 liradan alınan dolar 2,9390 liradan satılıyor. 3,3750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,3770 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 3,3100 lira olmuştu.

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