AKP'de Karşıyaka krizi!

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Telefonlara çıkmadı





Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın bugün katılacağı AK Parti Karşıyaka İlçe Kongresi son anda iptal edildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, kongrenin iptal edildiğini, partililerin cep telefonlarına çektiği SMS ile duyurdu. Mesajda, "Genel Merkezce görülen lüzum üzerine kongremiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. Genel Merkez’in yola devam etme kararı verdiği mevcut ilçe Başkanı Tuncay Bozkurt’un günlerdir telefonlarını açmadığı, yakın çevresine "Listemi yaparken kimseye sormam" dediği iddia edildi.İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde mevcut İlçe Başkanı Tuncay Bozkurt’u tek aday gösteren Genel Merkez, son anda kongreyi iptal etti. Perşembe günü İl Başkanı Ömer Cihat Akay ve il yöneticileri Karşıyaka İlçe Başkanlığı’na giderek yönetim kurulu listesi konusunda Bozkurt’la uzlaşmaya varmıştı, ancak daha sonra il yöneticilerinin Bozkurt’un listesindeki bazı isimlere karşı çıktığı öğrenildi. Müdahalelere karşı çıkan Bozkurt’un telefonunu açmayarak tepki gösterdiği öğrenildi. İl yöneticilerinin Bozkurt’un telefonuna gönderdiği kısa mesajlar da yanıtsız kaldı. Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Cantimur’un da telefonlarına çıkmayınca teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem kongreyi erteledi.