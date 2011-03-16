AKP'de işitme engelli aday sürprizi



T24 - Hülya Karabağlı / Ankara



Ardahan'dan Ankara'ya başarı basamakları



"Çılgın diye baktılar"





Divan şairi Zati

Dudak okuma yöntemini kullanan ve konuşan Kaya, T24’e, “Dünyaya yön veren sağır öncüler vardır. Bizde divan şairi Zati, dışarıda diplomasi mesleğinin kurucusu olarak bilinen Makyavel, pedagog Helen Keller (kör, sağır ve dilsizdi), telefonun mucidi Alexander Grahm Bell’in annesi ve eşi ve ünlü müzisyen Beethoven ki, en güzel bestesi olan 9. Senfoniyi sağırlığında yapmıştır” diyor.AKP’ye 267 özürlü aday adayı başvurusu yaptı. İlk sırayı ortopedik özürlü gurubu aldı. Ardahan’dan çıktığı yolda başarı basamaklarını tırmanan uzman eğitimci, yazar Çiğdem Kader Kaya sürpriz yaptı. Beş yaşında ağır hastalığın ardından menenjite yakalanan ve işitme yetisini tamamen kaybeden Kaya, engelleri tek tek aşıyor.1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan eğitimci, Ankara’da, bir işitme engelliler okuluna Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapıyor.Yüksek lisansını “Han Duvarları ve Çağrışım Alanları” tezle bitiriyor.Siyaset kararı için ‘Çevrem bana çılgın gözüyle baktı ilk önce’ diyen Kaya, “Engeller beni sindirmiyor ki. Bilakis gaza getiriyor. Zoru seven bir insanım. Zor heyecandır. Basit şeyler tekdüzedir, sıkıcıdır. Önüme engel çıkarılması durumunda daha üst bir makama odaklanıyorum. Şimdiye kadar çektiğim sıkıntılar çok fazla imiş ki, en sonunda TBMM kapısında karar kıldım”.“Dünyaya yön veren sağır öncüler vardır” diyen Kaya, “Bizde divan şairi Zati, dışarıda diplomasi mesleğinin kurucusu olarak bilinen Makyavel, pedagog Helen Keller (kör, sağır ve dilsizdi), telefonun mucidi Alexander Grahm Bell’in annesi ve eşi ve ünlü müzisyen Beethoven ki, en güzel bestesi olan 9. Senfoniyi sağırlığında yapmıştır”.