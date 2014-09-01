AKP'de 'İrancı Hakan Fidan' krizi: Almanya-ABD istihbarat savaşlarının ortasında kaldık

Cumhruiyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) kayıtlarında ortaya çıkan İran'la bağlantılı olduğu iddialarının, Ankara’da hükümet çevrelerinde ve devlet kurumlarında “Almanya-ABD istihbarat savaşlarının ortaında kaldık” değrelendirmesine neden olduğunu söyledi.

Çakırözer, "Kısa süre önce Alman basınında çıkan “Almanya Türkiye’yi dinledi” haberlerinin, ABD tarafından sızdırılmış olabileceği düşünülürken, dün Amerikan belgelerindeki Fidan’ın İran bağlantası ile ilgili iddiaları gündeme getiren haberlerin ise bu kez Alman istihbaratı tarafından sızdırılmış olabileceği iddiası konuşulmakta" ifadelerini kullandı.

Çakırözer'in Cumhuriyet'te "Almanya - ABD kavgasının ortasında kaldık" başlığıyla yayımlanan (1 Eylül 2014) yazısı şöyle:



İstihbarat savaşının ortasındayız

Almanya’nın Türkiye’yi dinlemesine ilişkin haberler konusu başkentte şöyle değerlendiriliyor: "Bizim sızan haberlerin satır aralarından okuyabildiğmizi kadarıyla Almanya ile ABD arasında müthiş bir istihbarat savaşları yaşanıyor. Amerikan istihbarat görevlisi Edward Snowden tarafından sızdırılan NSA belgelerinde, Alman Başbakanı Angela Merkel’in yıllarca Amerikalılar tarafından dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra başlayan bir savaş bu. Almanlar buna karşı ülkelerindeki Amerikan istihbarat yetkilisini sınır dışı ederek misilleme yaptı. ABD de ona karşı başka adımlar attı. Ve bu böyle sürüp gitmekte. İşte Türkiye’nin dinlenmesi ile ilgili belgeler de bize göre bu savaşın bir parçası.”

Önce ABD, sonra Almanya sızdırdı

Türkiye’nin dinlendiğine ilişkin Alman basınına sızan ilk haberlerle ilgili başkentte yapılan ilk değerlendirmelerde, “Sızdırmayı ABD’nin yapmış olma olasılığı çok yüksek” sonucuna varılmıştı. Dün yine Alman basınının ortaya çıkardığı ve Amerikan istihbarat kuruluşu NSA belgelerinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın İran bağlantıları olduğu iddialarınınn yer aldığı haberleri de başkent koridorlarında, “Şimdi de Almanlar mı ABD’ye misilleme yaptı?” şeklinde yorumlandı.

NSA da dinliyordu

Alman basınında dün çıkan haberlerin öncesinde, Ankara’daki devlet kurumlarında yapılan analizlerde sadece Alman teşkilatı BND’nin değil, Amerikan NSA ve İngiliz istihbarat örgütlerinin de Türkiye’yi yakından dinlediği sonucuna varılmıştı. Yabancı istihbarat teşkilatlarının uydudan geçen konuşmalardan, yerdeki fiber optik kablolardan geçen konuşmalara kadar her türlü iletişimi dinleme altyapıına sahip olduğu vurgulanıyor.

Dinleme amacı terör mü?

Uzmanlar, Almanya, ABD ve diğer Batı istihbarat teşkilatlarının Türkiye’yi yakından izleme kararlarını “terör” tehdidine bağlıyor. Konuştuğumuz yetkililer, “DHKP-C onlar için de tehdit. PKK da öyle. Hizbullah da öyle. O yüzden dinlemek istemiş olabilirler buradaki gelişmeleri” değerlendirmesini yaptılar. Ancak Alman basınında dün çıkan iddialar, ABD’nin dinlemelerinin sadece terör tehdidine karşı dinleme amaçlı olmayıp, MİT Müsteşarı’na kadar yakın takipte olduklarını gösteriyor.