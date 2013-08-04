AKP’de Hüseyin Avni Mutlu çatlağı; vali işini yaptı mı, yapmadı mı?

Yarın karar duruşması yapılacak Ergenekon duruşması öncesinde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun, “duruşmaya izleyici alınmayacak" sözleri tartışmalara neden oldu.

Vali Mutlu’ya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin "Duruşmaya kimlerin alınacağını açıklamak valinin işi değildir" dedi.

Karabük’te katıldığı iftar programında konuşan Şahin şunları söyledi:

"Duruşma salonuna kimler alınacak, seyirci alınacak mı, alınmayacak mı? Bunların kararını mahkemeler verir. Mahkemeler bağımsızdır ve tarafsızdır. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ‘İşte şunlar, şunlar duruşmaya alınmayacak’ diye açıklama yapmış.

Vali işini yapmış

Öte yandan, sosyal Paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise Vali Mutlu’ya sahip çıktı. Bozdağ, “İstanbul Valisi, mahkemenin kararına göre Silivri'deki duruşmaya kimlerin alınıp alınmayacağını açıklayıp halkı bilgilendirmiş. İşini yapmış” ifadelerini kullandı.

Vali yasak koymuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da tepki gösteren Bozdağ, şunları yazdı: “...CHP Genel Başkanı, bunu ‘Vali mahkemeye giriş yasağı koyuyor’ şeklinde çarpıtıyor. Vali, yasak koymuyor, mahkemenin kararını uyguluyor.

Anlaşılan CHP'ye göre valinin mahkeme kararına uyması, yasak koyması anlamına geliyor.Valinin mahkeme kararını uyması yasak değil, görevidir."