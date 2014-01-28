AKP'de 'Hocaefendi'ye saygısızlık' istifaları

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Fethullah Gülen hakkındaki konuşmasında sarf ettiği "sen kimsin, kimsin sen?" sözlerine tepki gösteren AKP Erzurum İl Başkan Yardımcısı ve 2 yönetim kurulu üyesi partiden istifa etti.

AKP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kara ile yönetim kurulu üyeleri Nihat Arslan ve Fevzi Şanal, bugün istifa dilekçelerini partiye sundu. Kara, istifa kararını almalarında İçişleri Bakanı Ala'nın Gülen hakkındaki sözlerinin etkili olduğunu ifade etti.

İl Başkan Yardımcısı Kara, "AKP 'den bugün itibarıyla 3 kişi istifa ettik. İl Başkan Yardımcısı olarak ben ve il yönetim kurulu üyeleri Nihat Arslan ile Fevzi Şanal, üç arkadaş istifa ettik. İstifalarımızın sebebi bir süredir kamuoyu gündemini meşgul eden '17 Aralık Operasyonu' olarak adlandıran süreçte gerek Camia ve gerek Erzurum'un manevi dinamiği Fethullah Gülen Hocaeafendi'ye karşı iftira kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyayı ne ben, ne de camiaya yakıştıramadım. Böyle bir söylemin oluştuğu ortamda bulunmak istemiyorum. Yapım itibarıyla samimi AKPli olarak bu söylem içinde görev almamak için şahsi olarak istifa ettim." dedi.

İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Nihat Arslan ise 17 Aralık sürecinde başlayan parti üst düzey yetkililerinin açıklamaları, son olarak da Erzurumlu Ala'nın konuşmalarının bardağı taşıran son damla olduğunu ifade etti. Arslan, "Sayın Ala'nın Erzurum'da katıldığı aday tanıtım toplantısında karar verdim. Ala'nın söylemleri Muhterem Hocaefendi, Erzurumuzun manevi dinamiği, değeri, dünyaya mal olmuş bir şahsiyete ağır hakaretler, ağıza alınmayacak söylemlerden dolayı başta kınıyorum, onu da yakıştıramıyorum. Bende bu olaylardan dolayı il yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararı aldım ve gerekçem budur. Bunun bu şekilde bilinmesini istiyorum." açıklamasında bulundu.