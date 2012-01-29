AKP'de hedef 100. Yıl Marşı

T24 - AKP Grup Başkanvekili Mustaf Elitaş, "100. Yıl Marşını yazmak AK Parti kadrolarına nasip olacaktır'' dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, partilerinin Kayseri Kadın Kolları Olağan Genel Kuruluna katıldılar.



İkilinin gündeminde, Davos'ta Bakan Ali Babacan ile bir moderatör arasındaki diyalog ve AK Parti Kayseri Milletvekili Gündeş Bakır'ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde kabul edilen önergesi vardı.



'Hasta adam' olarak tanımlanan Türkiye'nin, artık Davos toplantılarında 'usta adam' olarak dinlenmeye başlandığını söyleyen Elitaş, 2023 hedefi ve 100. Yıl Marşından bahsetti.



AK Parti Kayseri Milletvekili ve AKPM Üyesi Pelin Gündeş Bakır'ın AKPM Genel Kurulu'na verdiği, ''Tehcir ve sonuçları ile ilgili olaylarda, kararın, ilgili ülkelerin arşivlerini açması ve tarihçilerden oluşan bir komisyon tarafından verilmesini ve tarihin politikacılar tarafından istismarının hiçbir surette kabul edilemeyeceğini bildiren karar değişikliği'' önerge ezici çoğunlukla kabul edildi.



Bakır'ın, "İnkar yasası sebebiyle vatandaşımıza, 'Soykırım yok' dediği için herhangi bir ceza verildiği zaman bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürebilir. İyi bir savunma yapılırsa Fransa'yı mahkum ettirebilir. Bundan böyle siyasi amaçlar için hiçbir ülke tarihi gerçeklikleri çarpıtamayacak. Bize atılan büyük iftirayı da böylelikle temizlemiş olduk'' sözleriyle açıkladığı önergeyle ilgili Bakan Taner Yıldız da konuştu.



"Diplomatik girişimin, başarının tebrik edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum'' diyen Yıldız, Davos'ta, moderatör Martin Wolf'un, Babacan'a söz verirken ''Burada imtiyazlı konumda tek sizsiniz, bize ders verin'' dediğini anımsattı.





'HASTA DEĞİL USTA ADAM'



"Bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye'nin siyasetine inananların ve destek veren teşkilatlarımızın başarısıdır. Teşkilatlarımız sayesinde hükümetimiz Ankara'da bu performansı yakalamıştır'' derken, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da 2002 yılı öncesinde 'hasta adam' olarak tanımlanan Türkiye'nin, artık Davos toplantılarında 'usta adam' olarak dinlenmeye başlandığını kaydetti.





100. YIL MARŞI



2023 hedefine ulaşmak için gayret gösterdiklerini belirten Elitaş, ''10. Yıl Marşını yazdılar inşallah 100. Yıl Marşını yazmak AK Parti kadrolarına nasip olacaktır'' dedi.





BDP'YE ELEŞTİRİ



Fransa Parlamentosunun kararının ardından Fransa-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'ndaki AK Partili milletvekillerinin istifa ettiklerini anımsatan Elitaş, şöyle konuştu:



''Fransa'ya bir mesaj göndermek için TBMM olarak bildiri yayımlamak istedik. Tüm siyasi partiler bu bildiriye imza attılar. Sadece adında barış ve demokrasi olan bir parti bu bildiriye imza atmadı. Yine bu hafta Barış ve Demokrasi Partisi adına TBMM'de konuşan bir milletvekili, maalesef Fransa'nın 1915 olaylarıyla ilgili aldığı yüz karası kararı destekleyici bir konuşma yaptı. Üzülerek ifade ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türk milletinin bir ferdi olarak, TBMM'nin bir üyesi olarak, o parlamento çatısı altında yapılan konuşma bizi yürekten yaralamıştır. O konuşmayı yapanları şiddetle kınıyorum, reddediyorum.



4 tane terörist başının Fransa hükümeti tarafından korunup, kollanması uğruna, PKK terör örgütünün temsilcilerinin o bölgede yaşamaları için verilen fırsat uğruna, Türk milletinin onuruyla oynayacak bir kararı desteklemek TBMM üyelerine, Türk milletvekillerine yakışan bir hareket, tavır değildir. İnşallah biz bunlara gerekli dersi vereceğiz. TBMM'de her şey konuşulabilir, ama terörü besleyici, terörü destekleyici, teröre yataklık edici hiç kimse konuşmaya kendisinde hak göremez. Çünkü hepimizin bu millete karşı borcu vardır.''





