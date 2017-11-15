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Politika

AKP'de gündem uyum yasaları; seçim barajı nasıl indirilecek?

AKP Genel Merkezi'nde çalışmalar yapıldığını belirten kulislere göre, Meclis İç Tüzüğü'nde kapsamlı bir değişiklik bekleniyor

15 Kasım 2017 22:17

Hülya Karabağlı

16 Nisan referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine öngören Anayasa değişikliği kapsamında AKP Genel Merkezi’nde “uyum yasaları” çalışmaları yapıldığı belirtildi. Hükümet, seçimden en az 1 yıl önce düzenlemelerin yasalaşması gerektiği için Mart 2018 öncesinde adım atmayı tasarlıyor. Mart 2018’den sonra yapılacak düzenlemeler, 2019’daki yerel seçimde uygulanamayacağı için hükümet, bir bölüm seçim düzenlemesini, Mart 2018’den önce Meclis’ten geçirerek yasalaştırmak istiyor.

Siyasi Partiler Yasası’, ‘Seçimin Temel Hükümleri Yasası’, ‘Milletvekilliği Seçim Yasası’, ‘Mahalli İdareler Seçim Yasası’, ‘Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’ ve ‘Halkoylaması Yasası’nın maddeleri Anayasa’ya uyumlu hale getirilecek. TBMM İç Tüzüğü'nde kısmi yapılan değişiklikten sonra uyum yasalarına uygun bir kapsamlı düzenlemeden söz ediliyor. Hatta, bazı milletvekilleri en büyük değişikliğin İç Tüzük'te yaşanacağına dikkat çekiyor.

Yeni anayasa değişikliğine fırsat verilmek istenmiyor   

Uyum Yasalarına ilişkin süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yüzde 10 barajı düşürülmeli”  ve AKP kanadından yükselen “Daraltılmış Bölge”  seçim sistemi açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. MHP’nin olumsuz etkileneceği belirtilen sistemle ilgili henüz ortaya çıkmış bir netlik yok. Ancak  kulislerin gündeminde bu değişiklikler var. AKP kanadında barajın indirilebileceğine ilişkin yaygın bir görüş dikkat çekiyor. Ancak, Anayasa’ya uyum düzenlemesi yapılırken yeni bir anayasa değişikliğine yol açılsın istenmiyor.

Kulislerde,  uyum yasaları düzenlemesinde  ittifaklara yol açan düzenlemeler olabileceği ve AB ülkelerinin bir kısmında benzer örnekler bulunduğuna dikkat çekiliyor.

16 Nisan referandumuyla değişen anayasa ile yaklaşık 80 yasada yeni değişiklikler yapılmasının zorunlu olduğu  ifade ediliyor. 

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