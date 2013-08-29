AKP'de Gül'e yakın isimlere tasfiye iddiası

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında uzun süredir var olan görüş ayrılığının önümüzdeki seçimlere yansıyacağı öğrenildi. Buna göre, önce 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde, ardından da 2015’teki genel seçimlerde Gül’e yakın isimlerin AKP’den aday gösterilmemesi planlanıyor. Ağırlığını Gül’e yakın isimlerin oluşturduğu, ancak hükümetin Gezi Parkı eylemlerine yönelik tavrını eleştiren bazı liberal ve sosyal demokrat isimlerin de dâhil olduğu yaklaşık 50 ismin topun ağzında olduğu belirtiliyor. AKP’nin 2015 sonrasında, gerek gösterilecek adaylar, gerekse izlenecek politika itibariyle Milli Görüş çizgisine yaklaşması öngörülüyor.

Gül'e yakın isimler ağırlıkta

Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan arasında daha önce cumhurbaşkanının görev süresi, şikeye ilişkin yasa değişikliği, tutuklu milletvekilleri, Muhteşem Yüzyıl dizisi, kuvvetler ayrılığı, yeni anayasa ve Sayıştay Kanunu gibi çeşitli konularda görüş ayrılıkları yaşanmıştı. Son olarak Gül’ün, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili, “Demokrasi demek sadece seçim demek değildir” şeklindeki sözleri, hükümet kanadında rahatsızlık yaratmıştı. Gezi eylemlerine katılan vatandaşlara yönelik Erdoğan’ın sert üslûbu ile eylemlere yapılan sert müdahale, AKP ve kabine içinde bazı isimlerin de tepkisine neden olmuştu. AKP’nin, söz konusu isimlerle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

50'ye yakın isim topun ağzında

Bu arada AKP’de eleştirilerini yüksek sesle dile getiren vekiller gibi düşünen, ancak daha çok kapalı kapılar ardında konuşan 50’ye yakın vekilin bulunduğu ve bu vekillerin büyük bir kısmının, Cumhurbaşkanı Gül’e yakın olduğu belirtiliyor. Söz konusu isimlerin, partiye yönelik rahatsızlık ve eleştirilerinin son zamanlarda, özellikle de Gezi eylemleri sırasında, arttığı dile getiriliyor. AKP içinde bir süredir yaşanan görüş ayrılıklarının “çatlağa” dönüştüğü ifade edilirken, partili bazı kurmaylar, “durumun endişe verici olduğunu” vurguluyor.

Köşk saf dışı bırakılıyor

Hükümetin, temel ve önemli konularda Köşk’ün görüşünü bir süredir almadığı, “Herhangi bir bilgilendirmede dahi bulunmadığı” belirtiliyor. Hükümete yakın medyanın da, Gül’e mesafe koyması dikkat çekiyor. Gül’ün, görüş ve düşüncelerini daha fazla duyurabilmek için halkla buluşmak istediği belirtiliyor. Hükümetin ise, bu durumdan memnun olmadığı ifade ediliyor.