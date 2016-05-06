AKP'de grup toplantıları, olağanüstü kongreye kadar yapılmayacak

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te tasarı ve tekliflerin görüşmelerine planlandıkları gibi devam edeceklerini bildirdi. Turan, kongreye kadar, salı günleri rutin yapılan grup toplantılarının olmayacağını belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Turan, yaptığı açıklamada, AK Parti grup yönetimi olarak görevlerinin bilincinde olduklarını belirterek, "Genel Başkanımız ile belirlemiş olduğumuz takvim üzerinde, bütün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine devam edeceğiz. Dokunulmazlıkla ilgili anayasa değişikliği teklifimizi de planladığımız gibi 16 Mayıs'ta görüşeceğiz. Hiçbir aksaklığa izin vermeden bu süreci götüreceğiz." diye konuştu.



Kongreye kadar, salı günleri rutin yapılan grup toplantılarının olmayacağını ifade eden Turan, "Fakat Başbakanımızın Genel Merkezde milletvekillerimizle kapalı bir grup toplantısı yapmasını bekliyoruz." dedi. Turan, kapalı grup toplantısının hangi gün yapılacağı sorusuna da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun takvimine göre belirleneceğini söyledi.