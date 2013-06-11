AKP'de Gezi Parkı çatlağı: Ertuğrul Günay toplantıya katılmadı

Hülya Karabağlı/ Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fas ve Tunuz gezisi nedeniyle 15 gün aradan sonra yapılan Meclis gurup toplantısına Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan katılmadı.

AKP Grubunda Taksim Gezi Parkı çatlağı yaşanıyor. Meclis gurup toplantısına, attıkları tweetle dikkat çeken eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve AKP İzmir Milletvekili Erdal Kalkan katılmadı. Günay ve Kalkan, eylemlerin ilk günde bitirilebilecekten yanlış politikalarla bu noktaya gelindiğine dikkat çekmişti. AKP’de siyasete birlikte karar alan iki milletvekili de Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “ Kimse şah değil, padişah değil. Önce insan” göndermesi yapmışlardı.

AKP Grubunda CHP’ye tepki

Başbakanın Fas ve Tunus gezisi nedeniyle 15 gün aradan sonra toplanan AKP Grup toplantısında milletvekillerinin moralsiz oldukları dikkat çekti. CHP’ye yönelik öfke dile getirilirken, kafalardaki karışıklıkta öne çıkıyor.