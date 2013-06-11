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Politika

AKP'de Gezi Parkı çatlağı: Ertuğrul Günay toplantıya katılmadı

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay AKP'nin Meclis grup toplantısında yer almadı

11 Haziran 2013 16:33

Hülya Karabağlı/ Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın  Fas ve Tunuz gezisi  nedeniyle 15 gün aradan sonra  yapılan Meclis gurup toplantısına Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan katılmadı.

AKP Grubunda Taksim Gezi Parkı çatlağı yaşanıyor. Meclis gurup toplantısına, attıkları tweetle dikkat çeken  eski Kültür  ve Turizm Bakanı  Ertuğrul Günay ve  AKP İzmir Milletvekili Erdal Kalkan katılmadı. Günay ve Kalkan,  eylemlerin ilk günde bitirilebilecekten yanlış politikalarla bu noktaya gelindiğine  dikkat çekmişti.  AKP’de  siyasete birlikte  karar alan  iki milletvekili de  Başbakan  Tayyip Erdoğan’a,  “ Kimse şah değil, padişah değil. Önce insan”  göndermesi yapmışlardı.

 

AKP Grubunda CHP’ye tepki

 

Başbakanın Fas ve Tunus gezisi nedeniyle 15 gün aradan  sonra  toplanan  AKP Grup toplantısında  milletvekillerinin  moralsiz oldukları  dikkat çekti.  CHP’ye yönelik  öfke  dile getirilirken, kafalardaki karışıklıkta öne çıkıyor. 

 

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