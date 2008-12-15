AKP'de flaş belediye başkan aday adayları

Yerel seçimlerde AKP’nin göstereceği flaş belediye başkan adayları arasında Hülya Avşar, Hakan Şükür ve Ümit Davala gibi tanınmış isimler geçiyor.



Hülya Avşar'ın, tatillerini geçirdiği ve sık sık gelip gittiği Bodrum'da AKP'den başkan adayı olacağı konuşulurken, buna AKP yönetimi de yeşil ışık yaktığı belirtildi. Bodrum AKP İlçe Başkanı Yılmaz Algül, “Avşar gibi ünlü bir sanatçımızın aday adayı olması bizleri mutlu eder. Bodrum’u çok yönlü kucaklayacak, sevecek, sorunlarına sahip çıkacak bir aday çıkartacağız” dedi.



Algül, Avşar’ın ilçe teşkilatına herhangi bir kaydı ya da adaylık konusunda başvurusu bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Hülya hanım sevilen sayılan bir sanatçı. Bodrum için henüz kesin adayımızı açıklamadık. Adayı açıklamamız ocak ayının başlarını bulabilir. Bodrum için açıklayacağımız belediye başkanı adayı, Bodrumlular'ı seven, herkesi kucaklayan, sevgi dolu ve çalışkan biri olmalı. Hülya Avşar da her vatandaşımız gibi partimizden aday adaylığını açıklayabilir” dedi.



‘Boşver başkanlığı, gel tatil yap’



Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mazlum Ağan ise “Sayın Avşar bence sanatına devam etmeli. Bodrum’da tatil yapmakla başkan olmak arasında çok fark var” görüşünü dile getirdi.

