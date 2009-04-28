AKP'de fatura büyüyor

AKP'de kaybedilen belediyelerin bedelini sadece bakanlar ödemeyecek. Erdoğan, kabineyle birlikte seçimi kaybeden il örgütleri ve parti yönetimini de değiştirecek.



Başbakan Tayyip Erdoğan, önce kabinede değişiklik yapacak. Ardından seçimi kaybeden il örgütlerini değiştirecek. Erdoğan, son olarak sonbaharda gerçekleştirilecek kongrede parti yönetiminde ciddi değişikliklere gidecek.



Kabinede bu hafta revizyon yapması beklenen Başbakan Tayyip Erdoğan, gelecek ay başlayacak il kongrelerinde seçimi kaybeden örgütlerin yönetimini değiştirmeyi, sonbaharda da parti yönetiminde ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor.



Erdoğan, partide üç koldan revizyona gitmeyi planlıyor. Kabine revizyonu için Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısını bekleyen Erdoğan’ın perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapacağı olağan görüşmede yeni listeyi sunabileceği belirtiliyor. Revizyonun Gül’ün bazı isimlere itiraz etmesi nedeniyle geciktiği de öne sürülüyor. Erdoğan’ın geçen hafta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, bütün bakanlara çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenilirken, bunun kabine revizyonunun kısa zamanda yapılacağının işareti olarak değerlendiriliyor.



Erdoğan, önceki gün de il başkanları toplantısının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ile bir araya gelmesi dikkat çekti. Kulislerde Erdoğan’ın bu bakanlara çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği ve yeni kabinede yer almayacaklarını haber verdiği yorumları yapıldı. Erdoğan, önceki gün bir süre eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile de görüştü. Arınç’ın TBMM Başkanlığı görevinin sona ermesinden beri hükümette yer almak istediği biliniyor.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın sağlığı nedeniyle bakanlıktan affını istediği dile getirilirken Unakıtan’ın bir ilçe belediye başkanının ödenek istemesi üzerine “Geldim para, gidiyorum yine para” demesi yeni kabinede yer almayacağının işareti olarak yorumlandı. Unakıtan dün de gazetecilerin sorusu üzerine “Biz her zaman görevdeyiz. Ancak sayın Başbakan’ın iradesinde. İnsanlar dünyaya bile bir gün geliyor, bir gün de gidiyor” diye konuştu.



AKP, bir süredir bazı bakanlıkların ikiye bölünmesini tartışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ikiye bölünmesi üzerinde duruluyor. Ancak bunun için yasa değişikliği yapılması gerektiğinden Erdoğan’ın önce kabine revizyonunu yapacağı, TBMM’nin yaz tatiline girinceye kadar da bu bakanlıklarla ilgili yasaları çıkarmayı planladığı dile getiriliyor. Yasaların çıkmasının ardından ise yeni bakanlıklara atama yapılacağı kaydediliyor. AKP’nin il kongreleri 5 Mayıs’tan itibaren başlayacak. Erdoğan, kabinenin ardından partideki ikinci revizyonu seçimi kaybeden il örgütlerinde yapacak. Seçimi kaybeden il örgütleri, kongrelerde değiştirilecek.



Erdoğan, üçüncü revizyonu ise sonbaharda yapılacak kongreyle birlikte parti yönetiminde gerçekleştirmeyi planlıyor. Kongrede, yeni MKYK’yi belirleyecek olan Erdoğan, Merkez Yönetim Kurulu’nda da (MYK) revizyona gidecek. Erdoğan’ın yeni yasama yılının başlamasıyla grup yönetiminde de değişiklik yapabileceği belirtiliyor.



