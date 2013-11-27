AKP’de dershane krizi sürüyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

AKP içinde yaşanan “dershane krizi” devam ediyor. Partinin bugünkü grup toplantısının kapalı oturumunda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yaptığı sunum ardından bazı milletvekillerinin soru sorarken “Dershanelerin kapatılmasının serbest rekabete aykırı olduğunu” söyledikleri kulislere yansıdı.

T24’ün iktidar partisi kulislerinden derlediği bilgiye göre, AKP Grup toplantısının basına kapalı bölümünde Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, milletvekillerine “dershanelerin kapatılması veya dönüştürülmesi yönündeki planın gerekçelerini” içeren 20 dakikalık bir sunum yaptı. Bakan Avcı, sunumunda “Bakanlık yetkililerinin 15 Aralık 2012 tarihine kadar 3 bin 830 dershane ile görüşerek görüşlerini aldığını, bu görüşler doğrultusunda hazırlıklara başlandığını” anlattı.

Alınan bilgiye göre, Avcı’nın sunumundan sonra soru soran çok sayıda milletvekili, dershanelerin kapatılması yönündeki endişelerini de dile getirdi. Soru soran milletvekilleri endişelerini “dershanelerin kapatılması serbest rekabete aykırı, sistem değiştirilmeden dershaneleri okula dönüştürmek çok sakıncalı, dershanelerin seçimden önce kapatılması veya dönüştürülmesi çok daha sakıncalı, dershaneler mutlaka dönüştürülecek ise kendilerine 2015 yılına kadar süre verilmeli” şeklinde dile getirdiler. Aynı milletvekilleri, kamuoyunda oluşan endişelerin ivedilikle giderilmesini de istediler. Sadece bir milletvekilinin “dershanelerin kapatılmasına destek verdiği” öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın bu soru ve eleştirilere zaman yetersizliğinden yanıt veremediği öğrenildi.

Bakan Avcı, basına kapalı grup toplantısından çıkarken gazetecilerin soruları üzerine, milletvekillerini bilgilendirme toplantısının devam edeceğini söyledi. Avcı “dershanelerin kapatılmasına itiraz geldi mi?” sorusuna ise “Bazı milletvekillerinin önerileri oldu. Onların işi bu, soru soracak ve öneride bulunacaklar” demekle yetindi. Alınan bilgiye göre, AKP Grubu’nun bu hafta ya da gelecek hafta belirlenecek bir günde yeniden toplanarak Milli Eğitim Bakanı Avcı’nın yarım kalan sunumunu dinlemeye devam edeceği öğrenildi. Avcı’nın ikinci toplantıda eleştiri ve soruları da yanıtlayacağı bildirildi.