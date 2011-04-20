AKP'de bir vekil istifa etti

T24 - AKP'nin liste dışı kalan milletvekillerinden Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz, partisinden istifa etti.



12 Haziran’da yapılacak seçimlerde liste dışı kalan ve eşi MHP 2’nci sıra adayı olan AKP Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur Özyavuz partisinden istifa etti.



İstifasını AKP Genel Merkezi’ne verdiğini söyleyen Özyavuz, "Liste dışı kaldıktan sonra eşimin MHP’den aday olmasıyla AK Parti’de kalmamın etik olmayacağını düşünerek istifa ettim. Seçimlere kadar olan vekilliğimi bağımsız olarak sürdüreceğim" dedi.



11 Nisan’da AKP listelerinin açıklanmasının ardından 9 vekil çıkarılan Şanlıurfa’da 6 ismin çizilmesi ile kentte başlayan liste depremi devam ediyor. Daha önce partisinden istifa edip bağımsız aday olan Zülfikar İzol’un ardından, liste dışı kalan Çağla Aktemur Özyavuz da AKP’den istifasını açıkladı. Geçmiş dönemde AK Parti’den Harran Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan eşi İbrahim Özyavuz’in MHP Şanlıurfa 2’nci sıra adayı olmasının ardından Çağla Aktemur Özyavuz, istifasını verdi.



Liste dışı kalmasına şaşırdığını ve eşinin farklı bir partiden aday olmasının ardından istifa kararı aldığını söyleyen Özyavuz, "İstifa dilekçemi genel merkeze sundum. Bundan sonra seçimlere kadar devam edecek olan milletvekilliğimi bağımsız olarak sürdüreceğim" diye konuştu.



İstifadan sonra TBMM’de yeni sandalye dağılımı şöyle oluştu:



AKP 331

CHP 101

MHP 72

BDP 8

Bağımsız 21

DSP 6

TP 1

Boş 10

Toplam 550





