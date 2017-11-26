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Politika

AKP'de bir istifa daha

AKP Burdur İl Başkanı görevinden ayrıldı

26 Kasım 2017 22:39

AKP Burdur İl Başkanı Süleyman Faki, istifa ettiğini açıkladı.

Süleyman Faki, yaptığı açıklamada, "22 aydan bu yana büyük bir onur, gurur ve şerefle taşıdığım, yürüttüğüm il başkanlığı görevini, bayrağı bir başka arkadaşına devretmek üzere" ayrıldığını söyledi.

Faki, "11 Şubat 2016 tarihinde şahsıma tevdi edilen Burdur İl Başkanlığını, bugüne kadar bir dava bilinci ve aşkıyla, milletimize hizmet için şahsım, milletvekillerim, il yönetim kurulu arkadaşlarım, teşkilatımızın tüm kademelerindeki başkan ve üyelerimle birlikte yerine getirmeye çalıştım" dedi.

Kongre 31 Aralık'ta

Görev yaptığı süre boyunca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün partililerden destek gördüğünü aktaran ve teşekkür eden Süleyman Faki, açıklamasında şunları kaydetti:

"31 Aralık 2017 Pazar günü saat 13.00’te Hüsnü Bayer Spor Salonu’nda, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla il kongremiz icra edilecektir. Şimdiden merkez ilçe ve il yönetimine seçilecek başkan ve üyelerimi kutluyor, bu kutlu yolculukta başarılar diliyorum."

 

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