T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'de bir istifa daha

AKP Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan sonra Beşiktaş İlçe Başkanı Av. Bülent Gökçen de istifa etti.

17 Şubat 2009 02:00

AKP Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan sonra AKP Beşiktaş İlçe Başkanı Av. Bülent Gökçen görevinden istifa etti.

Turgut Altınok istifa etti

Gökçen, "Girmiş olduğumuz seçim dönemi ve Belediye Meclis Aday Adaylığı sürecinde teşkilatıma ve çalışma arkadaşlarıma yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayarak istifa ettim" dedi.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"İki yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm ilçe Başkanlığım süresince tüm faaliyetlerimize verdiğiniz destekler için sonsuz teşekkür ederim. Girmiş olduğumuz seçim dönemi ve Belediye Meclis Aday Adaylığı sürecinde teşkilatıma ve çalışma arkadaşlarıma yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayarak İl Başkanımız Aziz Babuşcu'ya istifamı teslim ettim, ancak parti üyeliğim devam etmektedir. Ülkem ve milletim için çalışmalarıma devam edeceğim."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24