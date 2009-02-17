AKP'de bir istifa daha

Gökçen, "Girmiş olduğumuz seçim dönemi ve Belediye Meclis Aday Adaylığı sürecinde teşkilatıma ve çalışma arkadaşlarıma yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayarak istifa ettim" dedi.Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:"İki yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm ilçe Başkanlığım süresince tüm faaliyetlerimize verdiğiniz destekler için sonsuz teşekkür ederim. Girmiş olduğumuz seçim dönemi ve Belediye Meclis Aday Adaylığı sürecinde teşkilatıma ve çalışma arkadaşlarıma yapılan haksızlıklara daha fazla dayanamayarak İl Başkanımız Aziz Babuşcu'ya istifamı teslim ettim, ancak parti üyeliğim devam etmektedir. Ülkem ve milletim için çalışmalarıma devam edeceğim."