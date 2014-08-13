AKP’de Başbakanlık için hangi isimler öne çıkıyor?

Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AKP kulislerinde yeni Genel Başkan ve Başbakan’ın kim olacağı konuşulmaya başlandı. Pazartesi günü toplanan AKP MKYK’sında Erdoğan Köşk’e çıkmadan 27 Ağustos tarihinde olağanüstü kongrenin toplanması kararlaştırıldı. MKYK’da üyelere hangi ismi Başbakan olarak görmek istedikleri de soruldu. Ankette Binali Yıldırım ile Ahmet Davutoğlu’nun ismi ön plana çıktı.

Türkiye gazetesinin haberine göre AKP olağanüstü kongreye, başbakanlık ve genel başkanlık görevini 28 Ağustos'a kadar sürdüreceği açıklanan Erdoğan'la gidecek. Parti tüzüğüne göre kongre kararının ilanından 15 gün sonra olağanüstü kongrenin toplanması gerekiyor. MKYK'nın belirlediği takvime göre 27 Ağustos saat 10.00'da Ankara Arena Spor salonunda kongre toplanacak ve tek gündemi genel başkan seçimi olacak. Erdoğan, 28 Ağustos'ta Gül'den görevi devraldıktan sonra ise AKP'nin yeni genel başkanına hükümeti kurma görevi verecek. MKYK'da yeni genel başkanın kim olacağına ilişkin 'isimler' üzerinden bir değerlendirme yapılmadı. Erdoğan kongreye kadar geçecek sürede istişare mekanizmasını işletecek. Bu kapsamda, milletvekilleri ve parti teşkilatlarının yanı sıra kamuoyu yoklamaları ile yeni genel başkan için nabız tutulacak.

Ankette tek isim soruldu

MKYK üyelerine kapalı zarflar içinde dağıtılan formlarda kimi genel başkan görmek istedikleri soruldu. MKYK üyeleri dağıtılan formlara birer isim yazarak kapalı zarf içinde parti yönetimine teslim etti. Tüm üyelerin yeni genel başkan konusundaki görüşünü 3 dönem kuralını dikkate almadan yazdığı öğrenildi. Başbakanlık için adı geçen kişilerden biri Binali Yıldırım.

Davutoğlu ismi öne çıkıyor

AKP'nin yeni genel başkanı ve başbakanın kim olacağı konusunda kulislerde farklı isimler konuşuluyor. Erdoğan'ın 'genel başkan ve başbakan aynı kişi olmalı' açıklamasından hareketle Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un başbakan olma şansı bulunmuyor. Son olarak Erdoğan'ın 3 döneme takılan isimlerden birinin de genel başkan olabileceğine yönelik sözleri ise Bülent Arınç ve Ali Babacan'ın isimlerinin ön plana çıkmasına neden oldu. Ancak kulislerde ağırlıklı olarak konuşulan isim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım.

28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devrettikten sonra AK Parti'ye döneceğini açıklayan Abdullah Gül'ün ise kongrede aday olması mümkün görünmüyor. Gül'ün aday olabilmesi için tek yol 28 Ağustos'u beklemeden istifa etmesi. Ancak bu seçeneğin işletilmesi beklenmiyor. Gül'ün genel başkanlığı ve başbakanlığı en iyi ihtimalle 2015 seçimlerinden sonra gündeme gelebilecek.