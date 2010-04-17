AKP'de 'Anayasa sıkıyönetimi'

T24 - Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, 330 oyu geçerek paketi referanduma götürebilmeyi amaçlayan AKP, partiden fire olmaması için ilan ettiği sıkıyönetim çerçevesinde bakanlara da ‘TBMM’de mesai’ zorunluluğu getirdi.





Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ABD’den dönüşünde konutuna geçer geçmez buluştuğu Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bakanlara yazı göndererek, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “misafirlerinizi bile Meclis’te ağırlayın” talimatını iletti. Yazıda, bakanlardan, “Acil durumlar dışında TBMM’den ayrılmamaları, gelen konuklarını da TBMM’de uygun yerlerde ağırlamaları, Genel Kurul çalışmalarına tam kadro katılmaları” istendi. Bu çerçevede Meclis çatısı altındaki ilk kabul Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’dan geldi. Yıldız, Bosna Hersek Enerji, Maden ve Endüstri Bakanı Vahid Heco ile TBMM Dışişleri Komisyonu Toplantı salonunda görüştü.







Dış geziler iptal







Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan İtalya gezisini iptal ederken, Erdoğan, iki günlük İtalya gezisini tek güne indirmişti. Başbakan 21 Nisan günü gerçekleştireceği bu ziyarette kendisine eşlik edecek bakan sayısını da 10’dan 2’ye indirmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, milletvekili olmadığı için bütün bu sıkıyönetimden muaf tutuldu. TBMM’de oy hakkı olmayan Davutoğlu, Brezilya ziyaretinden döndükten sonra İran’a gidecek.

