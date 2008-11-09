AKP'de akraba yasağı!

AKP, mart ayındaki yerel seçimlerle ilgili çalışma takvimini önceki günkü MKYK toplantısında netleştirdi. AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı takvime göre seçim çalışmaları 10 Kasım’da başlayacak.



Seçimlerde "belediye başkan adaylarının birinci ve ikinci derece akrabalarının aynı ilde aday olması" yasaklandı. Bu kararla adayların sadece çocukları değil, enişte, amca, dayı gibi ikinci derece yakınları da aynı ilden aday olamayacaklar.



Yasak, milletvekilleri için de geçerli olduğundan akrabalarını aynı ilden aday gösteremeyecekler. İl ve ilçe başkanları belediye başkan adayı olamayacaklar.



Kural, belediye meclisi ve il genel meclis üyelikleri için de geçerli olacak. Uygulama, farklı illerde aday olunması durumunda işlemeyecek.



Bu kararın en çok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Çankaya’dan adaylığı düşünen oğlu Osman Gökçek’i etkileyeceği konuşuluyor. Gökçek Ailesi’nden bir kişi Ankara’da aday olabilecek.



Aksu deneyimli bir arkadaşımız



AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini devrettiği Abdülkadir Aksu için, "Çok çok deneyimli bir arkadaşımız" dedi. Fırat dün, Etimesgut’taki bir fabrika açılışında gazetecilerin soruları üzerine, istifa kararını tümüyle kişisel nedenlerle aldığını söyledi. Aksu da dün Başbakan Erdoğan’la Bağcılar ilçe kongresinde yan yana oturup, uzun süre sohbet etti.

