Bursa’da aday gösterilmeyen Başkan Şahin istifa etti ve DP’nin adayı oldu. Başkan Alibeyoğlu da Kars’ta CHP’den aday oldu



Yerel seçimler, AKP’de “adaylık” sıkıntısı yarattı. Başbakan Erdoğan’ın 15 Ocak’ta tüm adayları açıklayacaklarını söylemesine rağmen, şu ana kadar 59 il açıklanabildi. Bazı isimlerin aday yapılmaması teşkilatlarda tepkiye yol açtı ve istifa edenler oldu. Bazı illerde yaşanan sıkıntılar şöyle:



İstanbul: 39 ilçeden 35’i açıklanabildi. Beykoz, Üsküdar, Beylikdüzü ve Avcılar’da aday belirleme süreci bitirilemedi. Avcılar’da Ediz Hun’a teklif götürüldü, Hun teklifi kabul etmedi.



Adana 3 dönemdir Adana belediye başkanlığı yapan Aytaç Durak, AKP’den istifa etti. Durak, MHP’nin adayı oldu.



Bursa: Mevcut Başkan Hikmet Şahin aday gösterilmedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Recep Altepe oldu. AKP’den istifa eden Şahin, DP’nin adayı olarak seçime gidecek.



Ankara: Melih Gökçek tereddütlerden sonra aday olabildi.



Kars: Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu aday gösterilmeyeceğini öğrenince, AKP’den istifa etti. Alibeyoğlu, CHP’nin adayı oldu. Kars’ta İl Genel Meclisi’nde görev yapan tek kadın üye Çiğdem Perihan Aksoy da AKP’den istifa etti.



Çanakkale, Sinop, Artvin, Ordu: 4 il, kadın aday tartışması nedeniyle açıklanmadı.



Siirt: Belediye Başkanı Mervan Gül’ün durumu sıkıntılı. AKP Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler programında Türkiye birincisi olan Mehmet Efe’nin aday adayı olması dikkat çekti.



Gaziantep: Mevcut Başkan Asım Güzelbey’in aday gösterilmesi Gaziantep teşkilatını karıştırdı. İl Başkanı Ökkeş Eruslu istifa etti.



Afyon: Mevcut Başkan Abdullah Kaptan’ın yerine Burhanettin Çoban aday yapıldı.



Ağrı: Başkan Ekrem Aktaş’ın yerine, Hasan Arslan, aday oldu.