AKP’de 50 kişilik toplu istifa

16 Ocak'ta Adana'nın 15 ilçe belediye başkan adayının AKP Genel Merkezi'nce açıklanmasından sonra İl Başkanı Ziyaeddin Yağcı, adaylar belirlenirken il teşkilatının görüşlerinin dikkate alınmadığı gerekçesiyle istifa etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Bünyamin Yıl’ın haberine göre, Ziyaeddin Yağcı'nın ayrılmasından sonra bu görevi vekaleten Siyasi ve Hukuk işleri Başkanı Fatma Gül Demet Sarı yürütürken, AKP Genel Merkezi, 22'nci Dönem Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i Adana Koordinatörü olarak görevlendirdi.

5 isim arasından atama bekleniyor

İsmail Bilen, Ziyaeddin Yağcı'nın ekibiyle toplantı yapıp, topluca istifalarının istendiğini bildirdi. Bunun üzerine 50 kişilik yönetim kurulu istifa dilekçelerini partiye ulaştırdı. Akp kulislerinde il başkanı olarak kimin atanacağı tartışılırken, Fikret Yeni, Faruk Bozkurt, Hasan Aydın, Sıtkı Cengil ve Faruk Aytek'in isimlerinin geçtiği öğrenildi. Tüzük gereği, atanacak yeni il başkanı, kendi yönetim kurulunu oluşturup, 2015 mayıs ayında yapılacak olağan kongreye kadar yetkili olacak.

Kimler belediye başkan adayı gösterildi?

Abdullah Torun'un Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildiği AKP’de, 6 ilçe belediye başkanı yeniden aday gösterilmişti. Seyhan Belediye Başkanı Azim Öztürk, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Sarıçam Belediye Başkanı Ahmet Zenbilci, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Yumurtalık Belediye Başkanı Turgut Erişmen, Demokrat Parti'den seçilip daha sonra AKP’ye geçen İmamoğlu Belediye Başkanı Kadir Altunköse, yeniden seçilmek için sandık yarışına girmişti. Çukurova'da Cüneyt Karaaslan, Ceyhan'da Alemdar Öztürk, Karataş'ta Sinan Gül, Saimbeyli'de Mustafa Uyanık, Aladağ'da Mustafa Akgedik, Feke'de Cuma İş, Karaisalı'da Yusuf İyi, Pozantı'da Ramazan Demir, Tufanbeyli'de Remzi Ergül diğer belediye başkan adayları olmuştu.