T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'de 4 yeni MKYK ataması

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndan, belediye başkanlıklarına seçilmeleri nedeniyle zorunlu olarak istifa eden 4 üye yerine yeni isimler atandı

14 Nisan 2014 23:44

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda boşalan üyeliklere, AKP İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Konya Milletvekili Mustafa Akış getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 30 Mart yerel seçimlerinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fatma Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Menders Türel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Edip Uğur ve partisinden ayrılan eski İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, AKP MKYK'daki görevlerinden zorunlu olarak istifa etmeleri nedeniyle yerlerine yedek üyelerden 4 milletvekili görevlendirildi.

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, MKYK üyesi Abdülhamit Gül'ün de, Mahalli Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandığını açıkladı.
 

ETİKETLER

akpmkykyeni üyeyerel seçimler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24