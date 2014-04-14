AKP'de 4 yeni MKYK ataması

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda boşalan üyeliklere, AKP İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Mehmet Muş, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Konya Milletvekili Mustafa Akış getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 30 Mart yerel seçimlerinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fatma Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Menders Türel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Edip Uğur ve partisinden ayrılan eski İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, AKP MKYK'daki görevlerinden zorunlu olarak istifa etmeleri nedeniyle yerlerine yedek üyelerden 4 milletvekili görevlendirildi.

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, MKYK üyesi Abdülhamit Gül'ün de, Mahalli Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandığını açıkladı.

