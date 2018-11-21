AKP'de 30 belediye başkan adayı belirlendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklaması beklenirken adaylarında kesinleştiği öğrenildi.

Hürriyet'in parti kaynaklarından ettiği bilgiye göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor. Gaziantep’te Fatma Şahin, Antalya’da da Menderes Türel, Konya’da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek.

AK Parti Genel Başka Vekili Numan Kurtulmuş TRT Haber’de Ankara ve İstanbul’un belediye başkan adaylarının kesinleştiğini söylemişti. Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul’da TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’da da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin aday olacağı konuşuluyor.

Kocaeli'ye Bilecik Valisi

Erdoğan’ın açklayacağı illerin arasında üç döneme takılan tek büyükşehir Kocaeli’nin de olacağı ifade ediliyor. Kocaeli’de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın aday gösterilmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi bekleniyor

Manisa, Adana ve Mersin’de de adayların belli olduğu, ancak Erdoğan’ın bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme sonrasında bu isimlerin netlik kazanacağı belirtiliyor.

AKP'de belli olan bu 30 ilin ilçeleri için çalışmalar sürüyor. İlçelerin de yapılan çalışmalarla birlikte haftasonuna kadar netlik kazanacağı belirtiliyor. Samsun, Ordu, İzmir, Adana gibi bazı illerde ise AKP sürpriz isimler üzerinde çalışma yapıyor.