AKP: Ankara ve İstanbul adaylarımız belli oldu

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul, Ankara gibi birçok adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz" dedi. İttifak konusuna da değinen Kurtulmuş, "Yerel seçimde çeşitli ittifaklar olabilir" diye konuştu.

TRT'de konuşan Kurtulmuş, 31 Mart için hazırlıkların başladığını belirterek, "İstanbul ve Ankara dahil birçok büyükşehir belediye adayımızı belirledik" dedi.

Numan Kurtulmuş, CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ezan yorumu sonrası partiden ihracı, Danıştay'ın andımız kararı ve Atatürk büstüne yapılan çekiçli saldırının 28 Şubat'ı hatırlattığını söyledi, bu olayların tesadüfi olmadığını öne sürdü.

Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, şunları söyledi:

"Türkiye son derece başarılı bir süreç yürüttü. Diplomasi, medya ayağı ve hukuk süreci ile yargılama. Kısa süre içerisinde Suudi yetkililerin en üst düzeyden 'evet bu cinayeti bizim adamlarımız işledi' demesini sağladı. Türkiye bunu bir siyasi mesele olarak görmedi. Uluslararası alanda da üstünün örtülmeyeceği şeklinde çalıştık."

'Emri kim verdi?' sorusunun hala cevap bulamadığına işaret eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Faili de belli, ABD bu olayı görmezden gelme gibi bir olayı var. 'Ya ne oluyor, göz göre göre bir adam asit kazanlarında yok edildi' diye sıkıştırıyorlar. CIA gibi bırakın emrin kimin tarafından verildiğini, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda dolaşan kedinin tüylerinin rengini bile bilen bir örgüt. Bu emri kimin verdiğini ABD'nin bilmemesi mümkün değil."