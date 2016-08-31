AKP’de 3 ilçe yönetimi istifa etti

AKP Genel Merkezi, İzmir’de Bayraklı, Bergama ve Karabağlar ilçe başkanları ile yönetimlerinin istifasını istedi. Yönetimler istifa ederken AKP istifa talebine ’koordinasyon eksikliği’ni gerekçe gösterdi.

AKP’nin teşkilatlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, İzmir teşkilatıyla görüşmeler yaptı. Yıldırım’ın teşkilata AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican’la yola devam edeceklerini söylediği belirtildi.

Yıldırım’ın yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı raporla, Genel Merkez kongre ile görev gelen Bayraklı İlçe Başkanı Yakup Gürcan, Bergama İlçe Başkanı Mustafa Durmaz ve Karabağlar İlçe Başkanı Erol Körüklü’nün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etmelerini istedi.

İstifa dilekçeleri Genel Merkez’e gönderildi. AKP, seçim öncesi yeniden yapılanma ve koordinasyon eksikliğini giderme amacıyla istifa istediğini bildirdi. Genel Merkez’in istifa ettirerek görevden alma yöntemini İzmir’in bazı ilçelerinde de uygulayacağı belirtildi.