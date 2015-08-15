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Politika

AKP'de 3 döneme takılan 70 isim yeniden aday olabilecek

AKP’de üç dönem kuralının değişmemesi halinde Davutoğlu’nun da erken seçimin ardından son dönemi olacak

15 Ağustos 2015 10:44

7 Haziran seçimlerinde aday olamayan AKP'nin 3 dönemlik 70 ismi erken seçim durumunda tekrar aday olabilecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun erken seçimin en kuvvetli ihtimal olduğunu açıklamasının ardından AKP’de yeniden üç dönem sendromunu yaşanıyor.

Milliyet'in haberine göre, AKP tüzüğüne göre partinin aday listesinden seçime girerek üç dönem milletvekilliği yapan, bir dönem ara vermeden yeniden aday olamıyor. Bu nedenle aralarında Cemil ÇiçekBülent Arınç, Ömer ÇelikAli Babacan gibi partinin ağır toplarının bulunduğu 70 isim, 7 Haziran seçimlerinde aday olamamıştı.

 

Ara dönem

 

Erken seçime gidilmesi durumunda, bu 70 isim, “ara verme” dönemini geride bırakacak ve yeniden adaylık hakkına kavuşacak. Buna karşın, 7 Haziran seçimiyle 3. dönem milletvekilliğine başlayan aralarında altı bakanın da bulunduğu 26 isim ise, son dakikada aksine bir karar alınmazsa parlamentoya veda etmek durumunda kalacak. Ak Parti’de üç dönem kuralının değişmemesi halinde Davutoğlu’nun da erken seçimin ardından üç dönemi olacak.

 

Aday olabilecekler

 

2011 ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili seçilen Davutoğlu, erken seçimde üçüncü dönemine başlamış olacak ve bir sonraki seçimde üç dönem kuralına takılarak aday olamayacak.

Bu nedenle, partide, üç dönem kuralının korunması, ancak 7 Haziran seçiminden yapılacak erken seçime kadar geçen sürenin, “bir dönem sayılmaması” düşüncesi de tartışılıyor. Bu formül geçerli olursa, 7 Haziran’da üç dönem kuralına takılan isimler yine aday olamayacak. Erken seçimde normalde üç dönemi doldurmuş olacak isimler ise yeniden aday olma imkanı bulabilecek.

 

Yeniden aday olabilecek 70 isim

 

Kulislerde erken seçim tarihi için, ekim, kasım ve 2016 bahar ayları telaffuz edilirken, bu durumda Ak Parti’de ara verme dönemini “jet” hızıyla tamamlayarak, yeniden aday olabilme hakkı kazanacak aralarında dokuz bakanın da bulunduğu 70 isim şöyle:
 
Bakanlar: Ömer Çelik, Ali Babacan, Mevlüt Çavuşoğlu, Vecdi Gönül, Bülent Arınç, Mehdi Eker, Nurettin Canikli, Taner Yıldız, Faruk Çelik.
 
Milletvekilleri: Cemil Çiçek, Egemen Bağış, Necati Çetinkaya, Ali Küçükaydın, Sait Açba, Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz, Reha Denemeç, Cevdet Erdöl, Bülent Gedikli, Haluk İpek, salih kapusuz, Fahrettin Poyraz, Vahit Kiler, Bayram Özçelik, Mehmet Daniş, Murat Yıldırım, Recep Akdağ, Hüseyin Çelik, Mehmet Sarı, Sadullah Ergin, Abdülkadir Aksu, Mustafa Ataş, Nimet Baş, Halide İncekara, Ünal Kacır, Burhan Kuzu, Mehmet Sayım Tekelioğlu, Binali Yıldırım, Nevzat Pakdil, Mehmet Ali Şahin, Mevlüt Akgün, Hakkı Köylü, Mustafa Elitaş, Sadık Yakut, Beşir Atalay, Muzaffer Baştopçu, Nihat Ergün, Kerim Özkul, Harun Tüfekçi, Soner Aksoy, HASAN Fehmi Kınay, Hüseyin Tanrıverdi, Mehmet Kastal, Nusret Bayraktar, Hayati Yazıcı, Hasan Ali Çelik, Şaban Dişli, Ayhan Sefer Üstün, Cemal Yılmaz Demir, Mustafa Demir, Suat Kılıç, Ahmet Yeni, Afif Demirkıran, Yahya Akman, Ziyaeddin Akbulut, Zeyid Aslan, Şükrü Ayalan, Faruk Nafiz Özak, bekir bozdağ, Köksal Toptan.

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