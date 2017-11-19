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Politika

AKP'de 2019 seçimleri için başkan adaylığı kriterleri belirlendi

Evlenme ve boşanma oranları belediyelerin performans kriterleri arasında gösterildi

19 Kasım 2017 16:07

AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplandı. Toplantıda bir sunum yapan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya belediye başkanlarına, 2019 seçimlerinde başkanlık vizesi için tüyolar verdi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, kurumsal performans değerlendirmesinin yanı sıra kamuoyu algısı ve teşkilat performansını da ölçtüklerini ifade eden Kaya, bu kapsamda belediye ziyaretleri, il ve bölge çalışma toplantıları yapıldığını, bunlara devam edileceğini söyledi.

Kişi başına düşen yeşil alan

Kaya’nın sunumunda belediyelerin performans kriterleri arasında altyapı önemli bir yer tutarken, içme suyu, atık su, şebeke ve arıtma tesisleri, kadın sığınma evi ile kişi başına düşen yeşil alan gibi verilere de bakıldığı belirtildi.

Suç sayısı

Vergi mükellefindeki artış ve azalma, işsizlik oranı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, evlenme ve boşanma oranları, hastane ve yatak sayısı, şahsa ve mala karşı işlenen suç sayıları da belediyelerin performans kriterleri arasında gösterildi.

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