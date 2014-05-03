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Politika

AKP'de 2015'te aday olamayacak 70 isim

AKP'’nin dün MKYK’sında aldığı 3 dönem kuralıyla ilgili devam kararı ile 70 milletvekili 2015 seçimlerinde aday olamayacak

03 Mayıs 2014 11:30

AKP'nin dün MKYK'sında aldığı 3 dönem kuralıyla ilgili devam kararı ile aday olamayacak 70 isim şöyle:

“Başbakan Tayyip Erdoğan , Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Siyasi ve Hukuki İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Mali ve İdari işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur, Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Genel Sekreter Haluk İpek, Grup Başkenvekili Nurettin Canikli, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Nimet Baş(İstanbul), Necati Çetinkaya(Adana), Sadık Yakut(Kayseri), Vecdi Gönül(Antalya), Faruk Nafiz Özak(Trabzon), Ayhan Sefer Üstün(Sakarya), Cevdet Erdöl( Ankara ), Mustafa Ataş(İstanbul), Halide İncekara(İstanbul), Sait Açba(Afyon), Ruhi Açıkgöz(Aksaray), Ali Rıza Alaboyun(Aksaray), Fahrettin Poyraz(Bilecik), Vahit Kiler(Bitlis), Bayram Özçelik(Burdur), Ali Küçükaydın(Adana), Mehmet Daniş(Çanakkale), Ünal Kaçır(istanbul), Enver Yılmaz(İstanbul), Nevzat Pakdil(Maraş), Hakkı Köylü(Kastamonu), Muzaffer Baştopçu(Kocaeli), Hasan Fehmi Kinay(Kütahya), Durdu Mehmet Kastal(Osmaniye), Nusret Bayraktar(Rize), Şaban Dişli(Sakarya), Cemal Yılmaz Demir(Samsun), Mustafa Demir(Samsun), Ahmet Yeni(Samsun), Afif Demirkan(Siirt), Yahya Akman(Urfa), Şükrü Ayala(Tokat), Zeyit Aslan(Tokat), Köksal Toptan(Karabük), Ziyaettin Akbulut(Tekirdağ), Mehmet Sarı(G.Antep), Kerim Özkul(Konya), Harun Tüfekçi(Konya), Hasan Ali Çelik(Sakarya), Murat Yıldırım(Çorum).

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