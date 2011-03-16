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Politika

AKP'de 20 milletvekili ve 1 bakan aday olmadı

12 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi AKP’de 20 milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın aday olmadılar.

16 Mart 2011 02:00

T24 - 12 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi AKP’de 20 milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın aday olmadılar.

AKP’de 20 milletvekilinin ve Bakan Mehmet Aydın’ın milletvekili aday adaylığı için başvurmadığı öğrenildi.

Milletvekilleri içinde Kemal Unakıtan, Yaşar Yakış, Mustafa Çetin, Mehmet Çerçi, Faruk Koca, Akif Gülle, Özlem Türköne, Eyyüp Cenap Gülpınar, Salih Erdoğan, Yaşar Eryılmaz, Ülkü Güney, Ali Kol, Faruk Koca, Yaşar Eryılmaz, Akif Gülle ve Ali Bayramoğlu bulunuyor.

Şanlıurfa milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar'ın oğlunun aday olacağı öğrenildi. Ayrıca 20 milletvekili içinde tek kadın vekil olan Özlem Türköne'nin adı dikkat çekti.

AKP'de genel seçimde milletvekili aday adaylığı için 5599 kişi başvuru yaptı. Bunların 855'i kadın, 315'i de engelli olarak belirlendi.

Aday adayları arasında kadınların oranı yüzde 15 oldu.

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