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Politika

AKP'de 2 il başkanlığına atama

AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yapılan atamayı Twitter'dan açıkladı

21 Aralık 2017 02:31

AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AKP Mardin İl Başkanlığına 22. Dönem Mardin Milletvekili Nihat Eri'nin, Van İl Başkanlığına ise 23. Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun atandığını açıkladı. 

Ataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda Mardin İl Başkanlığına 22. Dönem Mardin Milletvekili Nihat Eri'nin, Van İl Başkanlığına ise 23. Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun atandığını bildirdi.

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