AKP'de 16 başkan eleniyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gündür milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde ve yapılan anketlerde 16 ilin belediye başkanı ile yola devam edilmemesi düşüncesi öne çıktı. Bu iller arasında Siirt, Malatya, Ağrı, Bitlis ve Çorum da yer alıyor.



Erdoğan'ın AKP'li 46 il belediye başkanına yönelik olarak milletvekilleri ile yaptığı görüşmeler dün genel merkezde sürdü. Erdoğan'ın milletvekillerine, hem mevcut belediye başkanını nasıl bulduğunu sorduğu, hem de alternatif bir isim istediği öğrenildi.



Mervan Gül de aralarında



İl milletvekillerinden alınan bilgilere göre, görüşmelerde 16 ilin mevcut belediye başkanına yönelik olumsuz düşünceler dile getirildi. Bunlar arasında Erdoğan'ın seçime girmesi için milletvekilliğinden istifa eden Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül de bulunuyor. Erdoğan da Siirt gezilerinde Gül'ü zaman zaman eleştirmiş ve daha çok çalışmasını istemişti.

Topun ağzında olan 16 ilde yapılan anketlerde de belediye başkanlarının oylarının partinin oylarının altında çıktığı öğrenildi. Bu iller ve belediye başkanları şöyle:



Hangi iller?



Mervan Gül (Siirt), Turan Atlamaz (Çorum), Ekrem Aktaş (Ağrı), Necmettin Dede (Muş), Cemal Akın (Malatya), Naif Alibeyoğlu (Kars), Hasan Balaman (Isparta), Abdi Bulut (Kilis), Nevzat Patla (Aksaray), Cevat Özdemir (Bitlis), Veli Korkmaz (Kırıkkale), Davut Çuhadar (Osmaniye), Mustafa İça (Kütahya), Hacı Ketenalp (Bingöl), Halim Çakır (Kırşehir) ve Abdullah Kaptan (Afyon).



Elazığ sürprizi



AKP'de yapılan anketlerde 4 ilin durumunun da ortada olduğu öğrenildi. Bu illerin Elazığ, Yalova, Mardin ve Giresun olduğu belirtildi.

Bu iller içinde yer alan Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu'nun durumu dikkat çekiyor. Selmanoğlu, bir süre önce DP'den istifa ederek törenle AKP'ye katılmış ve rozeti Erdoğan tarafından takılmıştı. Erdoğan'ın transfer yaparak aldığı Selmanoğlu'nu aday gösterip göstermeyeceği de önümüzdeki günlerde belli olacak.



Arkadaşı Zeybekçi yeniden



Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi'nin ise yerini koruyacağı ve tekrar aday gösterileceği belirtiliyor.



