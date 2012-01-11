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Politika

AK Parti'yi Çin'de komünist partiye anlatacaklar ANTALYA (A.A)

11 Ocak 2012 21:11

-AK Parti'yi Çin'de komünist partiye anlatacaklar ANTALYA (A.A) - 11.01.2012 - AK Parti Antalya İl Başkanı Mustafa Köse, Çin Komünist Partisi'nin AK Parti'yi tanımak için Türkiye'den istediği heyete başkanlık edeceğini belirterek, ''AK Parti hükümetinin politikalarıyla 10 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatacağız'' dedi. AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı olarak göreve gelen Ali Kıvrak, Dedeman Otel'de düzenlenen toplantıda, yönetim kurulu üyelerini gazetecilerle tanıştırdı.  Toplantıya katılan AK Parti Antalya İl Başkanı Mustafa Köse, 6 ilçe dışında kongrelerin tamamlandığını belirterek, teşkilatlar arasında hiçbir sorun olmadığını vurguladı. Teşkilatlarda siyasete yeni başlamış kişiler olduğuna değinen Köse, ''Böylesine güzide bir kadroyla el ele vererek daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum'' dedi. Yerel seçim çalışmalarının önemini vurgulayan Köse, şöyle konuştu: ''Nisanda il kongremizi yaparak yerel seçim çalışmalarımıza başlayacağız. Önümüzdeki seçimde hem Muratpaşa hem de Büyükşehir'de iddialıyız. Muratpaşa'da çözüm bekleyen sorunlar var. Sürekli yolsuzluk iddialarının olduğu bir belediye mevcut. Muratpaşa AK Partili olacak ve hak ettiği hizmeti alacak. Tüm kadrolarıyla yenilenen teşkilatlarımız oluşturuldu. Yarınların Antalya'sının bugünlerden daha iyi olacağını umut ediyorum.'' Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çin Komünist Partisi'nin AK Parti'yi tanımak için Türkiye'den bir heyet istediğini de anlatan Mustafa Köse, AK Parti Genel Merkezi tarafından konuyla ilgili görevlendirilen 7 il başkanından biri olduğunu vurguladı. Köse, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugün itibariyle Ankara'ya gidiyorum. Oradan da Çin'e hareket edeceğiz. AK Parti hükümetinin politikalarıyla 10 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatacağız. Aynı zamanda Türkiye'den gidecek heyetin de kafile başkanı olarak hem Türkiye'yi hem de Antalya'yı en iyi şekilde temsil edeceğim.''

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