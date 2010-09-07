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Politika

AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANLIĞINA ATAMA MERSİN (A.A)

07 Eylül 2010 13:21

-AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANLIĞINA ATAMA MERSİN (A.A) - 09.07.2010 - AK Parti Mersin İl başkanlığına, Mekin Merter Salt atandı. AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fatih Kısa'nın istifası ile boşalan il başkanlığına, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Salt'ın atandığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağı kaydedildi. Eski il başkanı Kısa, ''Şahsı üzerinden partinin yıpratılmaya çalıştığını'' öne sürerek istifa kararı almıştı.

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