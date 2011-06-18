-AK PARTİLİLERE SMS'Lİ TACİZ İDDİASI BURSA (A.A) - 18.06.2011 - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, seçim döneminde parti üyelerini SMS ile taciz ettiği iddiasıyla bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran seçimleri öncesinde eski üyelerden D.Ü'nün partinin üst düzey yöneticileri, bakanlar, milletvekilleri ve teşkilat üyelerini, SMS yoluyla taciz ettiğinin belirlendiği bildirildi. D.Ü'nün geçen yıl partiden ihraç edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi: ''D.Ü'nün SMS'le üyelerimizi taciz etmekten vazgeçmediği saptanmıştır. Söz konusu şahıs, partimizin üst düzey yöneticilerine, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve teşkilatımızın değişik kademelerinde görev yapan yöneticilerimize cep telefonu mesajları göndermek suretiyle parti tüzel kişiliğini küçük düşüren ve iftiralar içeren ifadeler kullanmaktadır. Üstelik şahsın mesajlarında sarf ettiği cümleler gerçek dışı ve yönlendirme amaçlı olduğu gibi, parti birlik ve beraberliğinin yanı sıra teşkilatlarımızın moral ve motivasyonunu bozmaktadır.'' Açıklamada, bu nedenlerden dolayı D.Ü. hakkında ceza ve tazminat davası açılması istemiyle suç duyurusunda bulunma kararı alındığı belirtildi.