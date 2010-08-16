-AK PARTİLİ ERDEM: GERÇEKLERİ DİLE GETİRMİYORLAR MERSİN (A.A) - 15.08.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, siyasi partilerin geçmişten ders almadığını ifade ederek, ''Bugün Anayasa değişikliğini konuşuyoruz. Gerçekleri dile getirmiyorlar, hep iftira ediyorlar, toplumu korkutuyorlar'' dedi. Erdem, AK Parti Mersin İl Teşkilatının İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yaptığı konuşmada, partisinin 14 Ağustos 2001'de Türk siyasetinde yerini aldığını ve 2001 yılının Kasım ayında iktidara geldiğini söyledi. Partinin 9 başarılı yılı geride bıraktığını ve yaklaşık 8 yıldır da iktidarda bulunduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu: ''Türk milleti çok büyük milletir ve alkışlanacak millettir. Yapanları görüyor. Bir önceki seçimde birinci yaptığı partiye yetki veriyor, kredi açıyor, ona umut bağlıyor, umduğunu bulamazsa da efsane diye getirdiklerini rahatlıkla çöp sepetine atıyor. 2002'nin 3 Kasım öncesi Türkiye'nin en çok oy alan partisi DSP idi. Şimdi tabeladan öte değil. Anavatan Partisi vardı, Türkiye'ye çağ atlatmış, büyük hizmetler yapmış partiydi. Ancak Turgut Özal'dan sonra gelenler onu doğru yönetemedikleri için bu millet onu da tarihin çöp sepetine atıverdi'' dedi. Bunun gibi Türkiye'de birçok partinin artık tarih sayfalarında yerini aldığını dile getiren Erdem, şöyle devam etti: ''Şu anda baktığınızda bu partiler geçmişten ders almamışlar. Bugün Anayasa değişikliğini konuşuyoruz, gerçekleri dile getirmiyorlar. Hiç Anayasa değişikliğine yönelik bir şey söylediklerini duydunuz mu? Hep iftira ediyorlar. Toplumu korkutuyorlar. Bu toplum artık eski toplum, bu millet artık eski millet değil. Belli ki bunlar geçmişten ders çıkarmamışlar. Önümüzdeki seçimlerde tekrar gereken dersi bu millet bunlara verir. Anayasa değişikliğinde gerçekler dile gelsin, yeterliliği noksanlığı ne ise onlar konuşulsun. Oysa hiç ilgisi olmayan şeyler konuşuluyor. Ama bu millet gerekeni yapacaktır.'' CHP'nin kuruluş felsefesinden sapmış durumda olduğunu savunan Erdem, ''Onun için de millet onları kolay kolay iktidara getirmez. Bu şansları yoktur. Ancak bir şartla gelebilirler. O da kendilerini yeniden bir değerlendirmelere tabi tutarlarsa'' dedi. -''BU PAKET AK PARTİ'NİN DEĞİL, MİLLETİN PAKETİDİR''- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül de, 12 Eylül günü, 12 Eylül rejiminin ürünü olan Anayasayı değiştiren önemli bir paketin oylanacağını söyledi. Referandumda, aslında bir anlamda 12 Eylül rejimiyle hesaplaşacaklarını ifade eden Üskül, ''12 Eylül rejimiyle hesaplaşmak sadece AK Parti'lilerin özlemi değil, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, BDP'lisiyle, hepsiyle bütün Türkiye toplumun özlemidir'' diye konuştu. Üskül, ''12 Eylül rejimiyle hesaplaşmayı, 12 Eylül Anayasasını toptan bir kenara atarak yapmayı tercih edeceğini'' belirten Üskül, şöyle devam etti: ''Partimizin de tercihi buydu. Bunun için çok ciddi bir çalışma başlattık. Ama ne yazık ki siyasal koşullar buna el vermedi. Olabilir, bir işe başlarsınız elinizdeki olanaklar neyse onu kullanırsınız. Daha sonra imkanları geliştirdikçe sürdürürsünüz. Bizde 12 Eylülde gerçekleştireceğimiz bu Anayasa değişikliği ile yolumuzu biraz daha açacağız. Ve ümit ediyorum ki bir yıldan az bir zaman kaldı, seçimlerden daha güçlü bir biçimde iktidara gelerek 12 Eylül Anayasasını toptan kenara atmanın hazırlıklarını sürdüreceğiz.'' Hazırlanan Anayasa Değişiklik Paketi'ni ''AK Parti'nin paketi'' diye nitelendirildiğine işaret eden Üskül, şunları kaydetti: ''Doğru söylemiyorlar, bu sadece AK Parti'nin paketi değildir. Şu anlamda değildir. Tabii ki paketi biz hazırladık, ama biz bu paketi hazırlarken 25 yıldır yapılmış ne kadar çalışma varsa masanın üzerine yatırdık. Kim ne demiş, MHP'lisi ne demiş CHP'lisi ne demiş, o parti bu parti, TÜSİAD, TOBB, Barolar Birliği, sendikalar ne demiş bunların hepsini birlikte değerlendirdik. Ve onlar uzlaşmaya yanaşmadılar. Ama biz onların yazdıklarından bir uzlaşma çıkartarak bu paketi oluşturduk. Dolayısıyla bu paket Ak Parti'nin değil, Türkiye toplumunun, milletin paketidir'' dedi. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bu değişikliğin gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Üskül, değişikliğe karşı olanları millete doğruyu söylemeye çağırdı. AK Parti İl Başkanı Mekin Merter Salt'ın da konuşma yaptığı toplantıya, AK Parti Mersin milletvekilleri Ömer İnan, Kürşad Tüzmen ve Ali Er ile partililer katıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.