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Politika

AK Parti'li Çetinkaya 3 maaşını bağışladı ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 17:40

-AK Parti'li Çetinkaya 3 maaşını bağışladı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - AK Parti Adana milletvekili Necati Çetinkaya, Van'daki deprem dolayısıyla düzenlenen kampanyaya 3 maaşını bağışladı ve 2,5 milyon lira tutarında ayni yardım gönderdi. Çetinkaya, AK Parti Grubu tarafından depremzedelere yardım toplanması için açılan kampanyaya 3 maaş tutarındaki şahsi bağışının yanı sıra aile şirketleri Çetinkaya Giyim A.Ş. tarafından da 2,5 milyon lira tutarında bin koli gıda, 24 bin 573 adet bayan, erkek ve çocuk giyim eşyasını Kızılay kanalıyla deprem bölgesine gönderdi.

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