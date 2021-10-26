AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mecit Aydın’ın şirketi, kamudan 66,5 milyon TL değerinde 26 ihale aldı

TÜGVA belgelerinde “Yurt talep edilecekler” listesinde yer alan AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mecit Aydın’ın şirketi, kamudan üç yılda 25,9 milyon TL’lik ihale aldı.

TÜGVA’ya ait olduğu belirtilen belgelerde adı geçen ve 2017 yılında AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcılığı yapan Mecit Aydın’ın Me-Sa İnşaat isimli şirketinin, 2014-2017 yılları arasında Zonguldak İl Özel İdaresi’nden toplam 25,9 milyon TL’lik ihale aldığı ortaya çıktı. TÜGVA belgelerinde, “Yurt talep edilecekler” arasında yer alan Aydın’ın, yurt yapımı karşılığında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile de 16,5 milyon TL’lik sözleşme imzaladığı öğrenildi. Şirket, 2011 ve 2021 yıllarını da kapsayan 10 yıllık dönemde 26 kamu ihalesi aldı. İhalelerin toplam sözleşme bedeli kayıtlara, 66,5 milyon TL olarak geçti.

Yurt talebi

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TÜGVA Zonguldak İl Temsilciliği’nce hazırlandığı öne sürülen, “Yurt Binası Çalışmaları” raporunda, kentteki yurt sorununa değinildi. Raporda, Zonguldak Merkez’de herhangi bir vakıf ya da derneğe ait yükseköğrenim erkek öğrenci yurdu bulunmadığına dikkat çekilen raporda, “Vakfımızın misyonu doğrultusunda ilimizde yükseköğrenim erkek öğrenci yurdunun açılmasının elzem olduğu düşünülmektedir” denildi. TÜGVA belgeleri arasında yer alan raporda, Zonguldak Belediye Başkanlığı’na 150 metre mesafede bulunduğu belirtilen dokuz katlı taşınmazın, “TÜGVA adına yurt olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı” kaydedildi. Belgede, vakfın talip olduğu taşınmaza yönelik, “Arazi, AKP İl Başkanı Yardımcısı Mecit Aydın’ın ortağı olduğu Me-Sa İnş. Mad. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti’ye aittir” denildi.

Rektörlük de yapmışlar

AKP’li Aydın’ın şirketi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün de bir idaresini üstlendi. Müdürlüğün yurt inşaatı ihalesinin sözleşme bedelinin 16 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi. Me-Sa İnşaat’ın üstlendiği bazı kamu ihalelerinin maliyetleri ve çalıştığı kurumlardan bazıları şöyle sıralandı:

-Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: 4,4 milyon TL

-Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: 2,6 milyon TL

-Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü: 12,2 milyon TL