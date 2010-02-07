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Yaşam

AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nda patlama!

AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binasının önünde patlama meydana geldi. Olayda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

07 Şubat 2010 02:00

T24 - AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binasının önünde patlama meydana geldi. Yetkililer ses bombasının patladığı, olay sonrası küçük çaplı maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Alınan bilgiye göre, 58. Bulvar 56 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı binasının önüne bırakılan ses bombası patladı.

Patlama sonucunda, parti binasında herhangi bir hasar meydana gelmezken, çevrede bulunan binalardan bazılarının camları kırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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