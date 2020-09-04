AKP, Z kuşağına ulaşmak için YouTuber'larla görüşüyor

AKP'nin Z kuşağı için yeni proje hazırlığında olduğu ve daha fazla genç üyenin partiye katılımı için YouTuber'larla görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, MYK’da AKP’ye yeni kayıt olan üyelerle ilgili yapılan çalışmalar da gündeme geldi.

AKP’nin, bu yıl içerisinde 68 binden fazla genç üyenin partiye katılması sebebiyle Z kuşağı için yeni bir proje hazırladığı öğrenildi.



Daha fazla genç üyenin partiye katılımını sağlamak için YouTuber’larla görüşmeler yapıldığı aktarıldı. AKP ayrıca gençlere, popüler sosyal medya hesapları olan Instagram, YouTube ve Twitter üzerinden de ulaşmayı hedefliyor.

AKP, 1 milyona yeni üye için de bir etkinlik düzenleyecek. Eşzamanlı olarak, her ilde yeni üye bir fidan dikecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da etkinliğe telekonferans ile katılacak.