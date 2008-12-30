AKP yüzde 47 oy bekliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, mahalli seçimlerin sonucuna ilişkin, "yüzde 47 civarında bir oy beklediğimizi söyleyebilirim" dedi.



Yerel seçimler, adaylar ve seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gedikli, aday belirleme süreci konusunda AKP'nin belli tavrı olduğunu, sürecin kurumsallaştığını, bu kapsamda kamuoyu araştırmalarının önemli rol oynadığını, öncelikle halkın, orada yaşayan vatandaşların yaklaşımını öne aldıklarını söyledi.



Teşkilat temayülleri yaptıklarını, genel merkeze gelen bilgiler de olduğunu anlatan Gedikli, "Bunun hepsinden bir sonuç çıkıyor. Ancak ilk önce mevcut belediye başkanlarımızın durumunu takip ediyoruz. Başarılı bulduklarımıza 'devam' diyeceğiz. Belediyesi bizde olmayan yerler için aday adaylığı çalışmaları devam edecek. 3 Ocakta aday adayları ile ilgili temayüller var. Onlardan sonra ortaya çıkacak tabloya göre süreç devam edecek. Ocak ayının 15'ine kadar tamamen açıklanacak" dedi.



Gedikli, basında yer alan anketler konusundaki bir soru üzerine, AKP olarak üç anket firmasıyla çalıştıklarını, "basına sızanların büyük ölçüde kendileri dışında" olduğunu söyledi.

Gedikli, "Bizim çalıştığımız firmalara yaptırılan anketler de var ama bunlar bizim yaptırdıklarımız değil. Genel merkez olarak kendi yaptırdığımız anketlere itibar ediyoruz, diğerlerinin yaptırdığı çalışmalara itibar etmiyoruz" diye konuştu.



Belediye başkanlığı için milletvekilleri arasından aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gedikli, "Söz konusu tabloya göre bazı yerlerde olabileceğini, ancak bunun istisnai bir durum olması gerektiğini" belirtti.



Tahmini seçim sonuçları konusunda ise kendileri için "çıtanın bir önceki seçimde belirlendiğini" ifade eden Gedikli, "Mahalli seçimlerin genel seçimlerle birebir mukayese edilmesi doğru olmaz. Oy verme güdüsü farklı. Mahalli seçimde aday da önemseniyor ama yine de en son genel seçim sonuçları yüzde 47 olduğuna göre, yüzde 47 civarında bir oy beklediğimizi söyleyebilirim" dedi.



Partiden ayrılan belediye başkanlarına ilişkin soruyu yanıtlarken de Gedikli, "Arkadaşlarımızın bu şekilde gitmesi bizi üzer. Biz kimsenin partiden gitmesini istemeyiz. Ancak bu tür kişisel tercihlerin partimize oy kaybettireceğini düşünmüyorum" görüşünü ifade etti.



"Elbette kadrolar değişecektir, yenilenecektir"



"Bu bir hizmet yarışı, bayrak yarışı" diyen Gedikli, şöyle devam etti: "Bunu böyle görmek lazım. Ölene kadar bir yerde kalınacak diye bir kaide yok ki. Elbette kadrolar değişecektir, yenilenecektir. Bu değişimin de getirdiği bir etki vardır, pozitif enerji vardır ama tecrübeler de önemlidir. Bazı arkadaşlarımızın tecrübelerinden biraz daha istifade etme düşüncesi olabilir. Başarılı olanların önünü kesmeye gerek yok. 'Bir dönem yaptı, ikinci dönem yapmasın' demek de doğru değil. İkinci dönem yapabilir ama bunun da bana göre optimal süresi var. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış bir insan dördüncü dönem aynı heyecanı taşımayabilir. Başarılı olsa bile. Artık oraya yeni bir heyecan, yeni bir vizyon gerekebilir. Bizim tüzükte milletvekilleri için biliyorsunuz üç dönem şartı var. 3 dönemden fazla milletvekilliği yapılması mümkün değil. Bu sınırlar, bu düşüncelerle konulmuş. Üç dönem milletvekilliği için optimal süre, bana göre de öyle. Daha sonra yeni kadroların gelmesi bir değişimin olması dinamizm katar. Hem ülkeye dinamizm katar, hem o partiye. Bu, demokrasimiz için de güzel bir teamül, güzel bir alışkanlık olur."



Gedikli, bir soru üzerine, belediye başkanlığı için sınır getirilmesi yönünde bir "parti kararı almadıklarını" söyledi.



Lidere sınır yok



Türk siyasetinde liderlerin durumu ve konumunun farklı olduğunu da belirten Gedikli, "Liderlik sadece hukuki statüyle belirlenecek bir şey değil. Halkın teveccühü ile oluşan bir şeydir liderlik. O yüzden liderler belki bu sınırlamalara Türkiye'de tabi olmayabilirler. Başarılı olduğu müddetçe öyle. Bunu halk takdir ediyor" diye konuştu.

