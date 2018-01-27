"AKP, 'yürü ya Makyol' demiş"

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) tarihinin en büyük işi olarak tanımlanan Sabiha Gökçen Havalimanı (SGH) Gelişim Projesi ihalesi başta olmak üzere birçok kamu ihalesini kazanan Makyol Holding’in AKP döneminde etkinliği Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) istatistiklerine de yansıdığı belirtildi. Adnan Çebi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve “17/25 Aralık tapeleri”nde adı geçen Makyol Holding’in yalnızca 2017 yılında devletten 10 milyar 665 milyon liralık ihale aldığı iddia edildi. Holdingin 2017’de en fazla ihale aldığı kamu kurumu Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu kaydedildi.

'Yedi yılda yüzde 350 artış'



Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberinde, "Aldığı kamu ihaleleriyle adından sıkça söz ettiren şirketin devletten aldığı ihalelerin bedelleri yedi yılda yüzde 350 oranında arttığı belirtildi. Haberde, 2011 yılında aldığı iki işin ihale bedeli 285 milyon 855 bin lira olan şirketin 207 yılında aldığı dokuz ihalenin bedeli ise 10 milyar 665 milyon lira oldu. Yedi yılda, aralarında “İstanbul Geneli Yol Köprülü Kavşak ve Ortak Altyapı İnşaatı” ve “Atatürk Havalimanı Pat Sahaları Onarımı ve Tevsii İşi” gibi işlerin de yer aldığı 24 kamu ihalesini üstlenen Makyol Holding’in 2011’den bugüne aldığı ihalelerin toplam bedeli 15 milyar liranın üzerine çıktığı kaydedildi.

'İki yılda 13 devlet işi'

Bildircin haberine şöyle devam etti:

2015 yılında bir ay içinde devletten iki dev ihale alan Çebi’nin şirketinin 2011 yılından bugüne aldığı 24 kamu ihalesinin 13’ü son iki yılda gerçekleşti. Yedi yılda, yalnızca inşaat alanında devletten 12 milyar liralık ihale alan Makyol Holding, ihale bedeli rekorunu 2017 yılında kırdı. En son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Güzelyurt ve Meserya Ovası’nın sulama iletim yapılarına ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından ihaleye açılan projeyi üstlenen şirketin AKP döneminde kamudan aldığı ihalelerin bedeli 15 milyar 470 milyon 56 bin lira oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı (SGH) “Gelişim Projesi” ihalesini 1 milyon 397 bin bedel karşılığında “kazanan” şirketin ihaleyi kazanacağını BirGün, bir gün öncesinden akrostiş yöntemiyle duyurmuştu. Dokuz firmanın katıldığı ihaleyi, “Gazeteniz ihaleyi kimin kazanacağını biliyor” ifadeleriyle duyuran BirGün’ün haberinde, “Lekelenmiş bir yöntem olarak ihale uygulamasının artık AKP iktidarı için yandaşlara rant sağlayan bir yöntem olduğu konusunda kimsenin kuşkusu yok” ifadelerine yer verilmişti.