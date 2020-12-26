AKP yönetimindeki İBB, "Kütüphane yapacağım" diye 2 milyon liraya restore ettiği Vezir Tekkesi'ni İslami İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfına tahsis etmiş

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "kütüphane yapılacağı" gerekçesiyle 2 milyon liraya restore edilen Vezir Tekkesi'nin, Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in 2014 yılında kurduğu ve 2019 yılında ayrıldığı İslami İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı'na tahsis edildiğini yazdı.

Sifil, son günlerde gazeteciler Yılmaz Özdil ile Cüneyt Akman'ı hedef aldığı, "Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" sözleriyle gündeme gelmişti.

Yeniçağ yazarı Ağırel, söz konusu tahsisi gündmee getirerek, "Peki, ben şimdi sorarım. Dinen de fakir fukaranın parası ile yapılan mülke konmak caiz midir?" diye sordu.

Ağırel yazısında şunları kaydetti:

AKP yönetimindeki İBB, "kütüphane yapacağım" diye fakir fukaranın 2 milyon TL'si ile tekkeyi restore ediyor sonra gelip bu vakfa devrediyor. Sifil , Vakıf yönetiminden 2019 yılında ayrılmış…Peki, ben şimdi sorarım. Dinen de fakir fukaranın parası ile yapılan mülke konmak caiz midir? Bu kul hakkı değil mi? Duha Suresi 9. Ayet ne diyor; "Öyleyse yetimin hakkını sakın yeme."

Nisa Suresi 10. Ayet ne diyor; "Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir."

Hz. Muhammed, Hadis-i şerifinde ne diyor; "Kim ki yetimin hakkını yer ise ahirette o kişi iflas eder."

Yurttaşlarım! Bunlar bezirgândır. Bunlar tüccardır. Bunlar kendilerini İslam komiseri sananlardır. Kimin Müslüman kimin dinsiz olduğuna kimin cenazesinin kaldırılıp kaldırmayacağına bunlar karar veremez. Veremeyecektir. İslam dini elbet bu zihniyetten kurtulacaktır.

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