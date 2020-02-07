AKP yönetimindeki İBB, Dünya Müslüman Alimler Birliği Toplantısı için 4.3 milyon lira harcamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetiminde olduğu 2018 yılında Dünya Müslüman Alimler Birliği Toplantısı için toplam 4 milyon 330 bin TL harcadığı ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinden önce Kasım ayında düzenlenen bir haftalık toplantı için dokuz ayrı ihale yapıldı.

Sadece konaklama ihtiyacı için altı ayrı ihale açıldı. İhaleler sonunda şirketlerle 2 milyon 364 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı bin 500 kişilik toplantının öğle ve akşam yemekleri için de yaklaşık iki milyon liradan fazla harcama yaptı.





Cevahir ailesine 3 milyon lira

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Şirketi’nin yaptığı ihalelerin 3 milyon 184 bin TL’lik kısmını Cevahir ailesinin sahibi olduğu şirketler tek başına katılarak aldı. Cevahir ailesinin Biz Cevahir İnşaat ile Cevahirler İnşaat Şirketi’ne tek başına katıldığı sadece iki konaklama ihalesiyle İBB kasasından 1 milyon 217 bin TL ödendi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Toplantısı Konaklama Hizmeti Alımı İşi başlığıyla 3 Eylül 2018 tarihinde yapılan ihaleye tek başına katılan Cevahirler İnşaat Şirketi’ne 1 milyon 5 beş bin TL ödenirken 3 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir başka konaklama ihalesine yine tek başına katılan Biz Cevahir İnşaat Şirketi’ne 212 bin TL ödeme yapıldı.

İki milyon liralık yemek

Toplantının “dokuz günlük yemek” masrafı için İBB kasasından yaklaşık iki milyon TL harcandı. Toplantı için toplam üç yemek ihalesi yapılırken ihaleleri yine Cevahir ailesinin sahibi olduğu şirket tek başına katılarak aldı.



Toplantı için 2 Kasım 2018 tarihinde yapılan dokuz günlük öğle yemeği ihalesiyle Cevahirler İnşaat Şirketi’ne 504 bin TL ödenirken akşam yemekleri için de Cevahirler İnşaat Şirketi’ne 1 milyon 7 bin TL ödendi. Toplantı Paketi ve Akşam Yemeği başlığıyla 31 Ekim 2018 tarihinde yapılan bir başka ihaleyle yine Cevahirler İnşaat Şirketi’nden 453 bin 300 TL'lik hizmet satın alındı.