AKP yönetimi Giresun felaketinde anlaşamadı: ‘Derelere bina yapmayın’ çıkışına ‘yapılaşmayla ilgisi yok’ yorumu geldi

Giresun'da 7 insanın hayatını kaybettiği, hâlâ kayıp vatandaşların olduğu sel felaketiyle ilgili AKP'li iki isimden farklı yorum geldi.

AKP Yerel Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Giresun’daki sel felaketiyle ilgili dün “Derelerin içine bina yaparsanız, yarın bir gün de ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz" dedi.

"Acı ve hüzün verici bir olay" diyen Özhaseki "Karadeniz tarafında o kadar çok derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere on yıllardır yapılan binalar var. İşte onları siz göz ardı ederseniz yarın bir gün de ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz. Müthiş şekilde acı verici, hüzün verici bir olay” yorumunu yaptı.

''Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok''

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli ise Giresun’da meydana gelen sel felaket için “Yaşadığımız bu felaketin yapılaşmayla ilgisi yok" yorumunu yaptı.

Canikli "Bu tercihi vatandaş yapıyor. Ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor bu sefer. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu genişletmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı bütün Karadeniz’de var. Ama tekrar söylüyorum. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Buranın özelliği sürekli yağmur alan bir bölge. Yağmurla toprak suya doyuyor, toprak kayganlaşıyor. Yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor, önüne ne katarsa götürüyor” diye konuştu.

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