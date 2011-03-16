AKP yönetimi başötülü adaylara sıcak bakmıyor

T24- Milletvekilliği için AKP'ye 5 bin 599 kişi başvurdu. Parti kasasına 14.5 milyon lira girdi. 4-5 milletvekili çıkaran iller ile tüm büyükşehirlerden seçilebilecek sıralarda kadın aday göstermeyi planlayan AKP'nin aday adayları arasında başörtülü kadınların olmasına rağmen parti yönetiminin "yeni tartışmalara neden olmamak" buna çok da sıcak bakmadığı söyleniyor.



Yurdagül Şimseş'in Radikal gazetesinde yayımlanan (16 Mart 2011) haberi şöyle:

AKP’ye, milletvekili adayı olmak isteyen 5 bin 599 kişi başvurdu. Aday adaylarının başvurularından AKP’nin kasasına 14.5 milyon lira girdi. Adaylık için türbanlı kadınlar da başvuru yaptı ama AKP’de türbanlı vekile sıcak bakılmıyor.

AKP’de 12 Haziran genel seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları önceki gün sona erdi. Üst düzey bürokratların da tercihi olan iktidar partisine, 855’i kadın 315’i özürlü olmak üzere 5 bin 599 aday adaylığı başvurusu yapıldı. Erkek aday adaylarından 3 bin lira, kadın aday adaylarından 1500 lira ücret alınan AKP’nin kasasına 14 milyon 569 bin 500 lira girmiş oldu.

‘Artık yeter’

AKP’de, mevcut milletvekillerinden ‘artık yeter’ diyerek adaylık için başvuru yapmayanlar da yer aldı. Yaşar Yakış, Kemal Unakıtan, Mustafa Çetin, Eyüp Cenap Gürpınar, Ülkü Güney, Ali Kul, Faruk Koca, Yaşar Eryılmaz, Akif Gülle, Ali Bayramoğlu, Özlem Türköne, İbrahim Mete Doğruer, Kerem Altun ve OHüsnü Ordu aday adaylığı için başvurmadı.Eskişehir’de Kemal Unakıtan’ın yerine TOKİ Başkanlığından ayrılarak siyasete giren Erdoğan Bayraktar’ın düşünüldüğü kulislerde konuşuluyor.

Kadın adaylar

30 kadın milletvekili bulunan, 12 Haziran seçimleri ile Meclis’e daha fazla kadın taşımayı planlayan AKP, en az 4-5 milletvekili çıkaran iller ile tüm büyükşehirlerden seçilebilecek sıralarda kadın aday göstermeyi planlıyor. Antalya, Eskişehir ve Diyarbakır’da teşkilat ve parti yönetiminden kadınların aday gösterilebileceği belirtiliyor.

Türbanlı aday

AKP’ye milletvekili aday adaylığı için başvuran kadınlar arasında türbanlılar da bulunuyor. Ancak parti yönetiminin YSK’ya verilecek aday listelerinde türbanlı kadınlara ‘yeni tartışmalara neden olmamak’ amacıyla yer vermeye çok da sıcak bakmadığı belirtiliyor. AKP kurmayları, bu konuda net açıklama yapmazken, türbanlı adayların da tüm adaylarla birlikte değerlendirileceğini söyledi. Kızılcahamam toplantısında türbanlı milletvekilli olması gerektiğini söyleyen Fatma Ünal da aday adayı olmuştu.

Adayın yolu

AKP 19-20 Mart’ta Türkiye genelinde 81 il ve 85 seçim bölgesinde, mevcut milletvekilleri ve il başkanları dışındaki tüm adayların değerlendirileceği temayül yoklamaları yapılacak. Temayül yoklamalarında, il, ilçe, belde, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, köy ve mahalle temsilcilerinden o ilin milletvekili sayısı kadar isim tercih etmeleri istenecek. Bu adaylar mülakata alınacak. Bunların sonuçları AKP Genel Merkezi’ndeki komisyonca değerlendirilerek listeler hazırlanacak.

Beyanname

AKP’de seçim beyannamesi çalışmaları da başladı. 2002, 2007 seçimlerindeki beyannameler gözden geçirildi. Seçim beyannamesinin YSK’ya milletvekili aday listelerinin verilmesinin hemen ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.